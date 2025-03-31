Как доллар США реагирует на масштабные планы Трампа по тарифам

Доллар США фиксирует потери на рынке на фоне заявлений Трампа о пошлинах. Как сообщают, президент США готовит масштабное ужесточение тарифной политики.

Что происходит с долларом США

В понедельник, 31 марта, доллар США демонстрирует отрицательную динамику на рынке. Валюта теряет позиции третью торговую сессию подряд, пишет 24 Канал со ссылкой на Trading Economics.

Актуально Как Россия экспортирует нефть прямо под носом НАТО

Сейчас доллар США падает в цене из-за опасений относительно влияния тарифов Трампа на экономику. Напомним, что на выходных Трамп заявил, что планирует ввести пошлины для всех стран. Кроме того, сообщают, что президент США призвал своих советников занять более агрессивную позицию по торговой политике.

Фондовые биржи мира уже отреагировали обвалом на планы Трампа. Речь идет об американском фондовом рынке, биржи в Европе и Азии.

Что такое Индекс доллара США Это показатель, который фиксирует соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров США. Речь идет о евро, японской иене, британском фунте, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.

Сколько стоит доллар США на сегодня

Сейчас Индекс доллара США торгуется на уровне 104,04, упав на 0,01%, информирует MarketWatch. В течение дня индекс доллара колеблется в диапазоне от 103,75 до 104,15. С начала 2025 года доллар США подешевел более чем на 4%.

Наибольшие колебания Индекса доллара США за последние 12 месяцев: