Доллар дорожает, но остается под давлением: что происходит на рынке валют

Доллар США растет в цене, но остается под давлением. Трейдеры ждут важных данных, которые помогут больше понять о состоянии крупнейшей экономики мира.

Почему растет доллар сегодня

В пятницу, 30 мая, доллар США демонстрирует позитивную динамику на рынке. Валюта стабилизировала позиции на рынке после волатильных торгов, поскольку трейдеры ждали новых данных об инфляции в США, информирует 24 Канал со ссылкой на TradingEconomics.

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Новый отчет по инфляции может помочь понять, начинают ли тарифы Трампа влиять на ценовое давление. Эти данные потенциально могут повлиять на следующее решение Федеральной резервной системы. Кроме того, экономика США в первом квартале 2025 года зафиксировала отрицательные показатели. Такую динамику зафиксировали впервые за 3 года. Спад экономики США еще больше усложняет прогноз ФРС по процентным ставкам.

Напомним, что в четверг, 29 мая, доллар США сначала вырос на новостях о том, что суд заблокировал тарифы президента Трампа, отметив, что он превысил свои полномочия. Однако позже в тот же день доллар изменил динамику на рынке, поскольку апелляционный суд возобновил действие тарифов. Это спровоцировало еще больший уровень неопределенности относительно торговой политики.

Что такое Индекс доллара США (DXY) Это показатель, который демонстрирует соотношение доллара к 6 национальным валютам ключевых торговых партнеров США. В корзину валют входят евро, японская иена, британский фунт, канадский доллар, шведская крона и швейцарский франк.

Что с долларом сегодня

Индекс доллара США колеблется на уровне 99,57, по данным MarketWatch. Доллар вырос в цене на 0,30% во время торгов. Диапазон индекса за день составляет от 99,13 до 99,63.

Ключевые колебания Индекса доллара США на рынке за 12 месяцев: