Доллар в Украине подорожал – выгодно ли обменивать валюту после выходных

В понедельник, 11 мая, официальный курс доллара в Украине составляет 43,85 гривны, а евро – 51,59 гривны. Но в обменниках цены другие.

Какой курс валют в банках?

По состоянию на утро 11 мая, как сообщает сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 43,60 гривны (+10 копеек), а продажа по 44,11 гривны (+16 копеек).

Что со стоимостью валют на черном рынке?

Покупка доллара на черном рынке в среднем стоит по 43,86 гривны (+1 копейка), а продажа – по 43,90 гривны (+5 копеек).

Какой курс в обменниках?

По данным finance.ua, доллары обменники покупают в среднем по 43,36 гривны (+29 копеек), а продают – по 43,95 гривны (+16 копеек).

Как Нацбанк пытается спасти гривну?

На заседании 30 апреля монетарный комитет Нацбанка решил оставить учетную ставку на текущем уровне (15%) – несмотря на многочисленные прогнозы по ее поднятию. В эксклюзивном комментарии 24 Канала директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой рассказал, что это позволяет частично уменьшить давление на валютный рынок.

По словам эксперта, такое "обезболивающее" позволит наличному рынку не страдать от бешеного спроса, поскольку регулятор поддержал популярность гривневых депозитов. Ставки по вкладам останутся на уровне 13 – 14,5% годовых, и это превышает ожидаемые темпы инфляции.

А вот относительно курса доллара в Украине, он будет колебаться в пределах 43,8 – 44,25 гривны в течение недели 11 – 17 мая.