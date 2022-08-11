Доллар продолжает ослабевать: что происходит с валютой США

Доллар США продолжает ослабевать на рынке. Как изменились позиции Индекса доллара за день – читайте в материале 24 канала.

Индекс доллара США продолжает ослабевать на рынке. Торги продолжаются круглосуточно.

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Актуальные данные по Индексу доллара

11 августа 2022 года Индекс доллара составляет 104,93, согласно Yahoo!Finance. С начала торгового дня этот показатель обесценился на 0,26%. Индекс начал торговый день с отметки на уровне 105,21. Минимальные и максимальные позиции доллара США по отношению к корзине из 6 валют:

больше всего Индекс доллара поднимался до отметки на уровне 109,29. Это было зафиксировано в середине июля 2022 года;

Это было зафиксировано в середине июля 2022 года; тогда как минимум за аналогичный период обнаружили при позиции 91,78, по данным CNBC.

Индекс доллара США – это показатель, фиксирующий соотношение доллара США к шести национальным валютам стран, являющихся основными партнерами официального Вашингтона в торговле. В этот список входят евро, иена, фунт стерлингов, канадский доллар, шведская крона и швейцарский франк.

Еще один индикатор валютного рынка – WSJ Dollar Index (соотношение доллара США к 16 валютам) на торгах – остановился на уровне 104,96, по данным WSJ. С начала дня он потерял 0,23%. Индекс рассчитывают на основе данных Банка международных расчетов по общему объему торгов иностранной валютой. Актуальные данные по динамике WSJ Dollar Index за последний год:

за месяц он потерял в общей сложности 3,31%;

за последние 3 месяца этот показатель вырос на 0,09% ;

; с начала 2022 года Индекс пошел вверх на 9,35% ;

; всего за год WSJ Dollar Index вырос на 12,80%.

Индекс доллара США остается ниже предыдущего минимального уровня с начала августа 2022 года. Тогда этот показатель зафиксировали на уровне 105,45, согласно данным Yahoo!Finance. Это произошло из-за сокращения трейдерами длинных позиций в этой валюте.

Что происходит с долларом США

В целом доллар начал терять позиции по отношению к корзине из 6 валют торговых партнеров США на фоне более прохладных данных по инфляции, чем ожидали, пишет CNBC. В июле 2022 года потребительский рост цен остановился, поскольку стоимость горючего начала падать:

Это стало первым признаком облегчения ситуации в США, где фиксировали значительный рост инфляции за последние два года.

В связи с этим также активнее заговорили о вероятности ослабления монетарной политики со стороны Федерального резерва.

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В то время как многие инвесторы убеждены, что агрессивная монетарная политика центрального банка США способствует развитию сценария с рецессией, согласно Reuters. Интересно, что потенциальная рецессия в 2022 году может иметь ряд существенных отличий от предыдущих опытов с кризисами. Речь идет о:

достаточно сильные позиции корпораций, которые за последние 10 лет смогли сформировать некую общую финансовую подушку на 4 триллиона долларов;

это произошло благодаря низким ставкам и эре легких денег;

агрессивная политика Федерального резерва с целью утихомиривания инфляции;

стабильный рынок труда в США

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