Доллар слабеет против валют основных торговых партнеров США: что происходит
Доллар США теряет позиции на рынке против корзины из 6 валют. Как изменились котировки Индекса доллара США за день и что влияло на его позиции – читайте в материале 24 канала.
Индекс доллара США в пятницу, 4 ноября, демонстрирует на рынке отрицательную динамику. Доллар ослабевает против корзины из 6 валют основных партнеров США на фоне новых данных о рынке труда.
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Динамика доллара США на рынке
К моменту создания этого материала, котировки Индекса доллара США колеблются на уровне 111,32, сообщает Yahoo!Finance. С начала торгового дня этот показатель потерял 1,43%. Крайние позиции для Индекса доллара за год:
- Максимально этот показатель в годовом расчете достигал отметки на уровне 114,78;
- Тогда как минимум за аналогичный период зафиксировали на позиции в 93,28, согласно данным CNBC.
Индекс доллара СШАЭто показатель, фиксирующий соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров официального Вашингтона. Речь идет о евро, иене, фунте стерлингов, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.
Параллельно котировки WSJ Dollar Index (соотношение доллара США к 16 валютам) торгуются на уровне 111,31 согласно данным WSJ. С начала сессии этот показатель упал на 1,43%. Последние изменения WSJ Dollar Index за 12 месяцев:
- За последний месяц этот показатель потерял 1,32%;
- За 3 месяца индекс усилил позиции на 4,40%;
- С начала 2022 года WSJ Dollar Index вырос на 15,99%;
- За 12 месяцев Индекс укрепил свои позиции на 18,01%.
Больше об актуальной ситуации на рынке:
- В ходе торгов котировки колебались в диапазоне 110,96 – 112,99, по данным сайта Yahoo!Finance;
- Доллар вернулся к падению после того, как обнародовала данные о том, что крупнейшая экономика мира создала больше, чем ожидалось новых рабочих мест в прошлом месяце;
- Тем не менее есть сигналы о замедлении экономики из-за роста уровня безработицы и замедления роста заработной платы, пишет CNBC.
- В Citigroup считают, что доллар будет укреплять позиции на рынке, пока будет продолжаться экономический спад, ведь при таких условиях именно эта валюта становится "самым безопасным убежищем".