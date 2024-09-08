Доллар США снова изменил динамику на рынке, но есть нюанс

Доллар возобновил рост на рынке. На американскую валюту повлиял последний отчет о рынке труда в США.

Что происходит с долларом

Доллар США подорожал после отчета о рынке труда в США. Новые данные свидетельствуют о том, что в августе уровень занятости вырос меньше, чем ожидалось. В то же время речь идет лишь об устойчивом замедлении на рынке труда. Вполне вероятно, это поддержит постепенное снижение процентных ставок Федеральным резервом, пишет Reuters

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Доллар сначала отреагировал падением на публикацию отчета, но потом восстановил свои позиции на рынке и начал расти. Стоит добавить, что американская валюта, которую традиционно считают безопасной гаванью, также получила поддержку на рынке, поскольку акции и другие рисковые активы распродавали в конце недели.

Что такое Индекс доллара США Это показатель, который фиксирует соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров официального Вашингтона. Речь идет о евро, иене, фунт стерлингов, канадский доллар, шведскую крону и швейцарский франк.

Курс доллара США на рынке

Индекс доллара США в пятницу, 6 сентября, вырос на 0,2% до 101,21. С начала года доллар подешевел на 0,14%, а за последний месяц – на 1,89%, согласно данным MarketWatch. В то же время евро сначала упало на 0,3% против доллара, но позже выросло после публикации отчета об уровне занятости. Тогда как японская иена подорожала на 0,7% относительно доллара, а британский фунт зафиксировал спад на 0,4%.

Самые большие колебания Индекса доллара США за последние 12 месяцев:

Индекс доллара США достиг пикового значения на уровне 107,35;

Этот показатель зафиксировал самые слабые позиции за год на уровне 100,51, сообщает издание CNBC.

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