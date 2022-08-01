Индекс доллара ослабевает: что происходит с нацвалютой США
Доллар США продолжает ослабевать по отношению к корзине из 6 валют основных партнеров официального Вашингтона в сфере торгов. Что происходит на рынке – читайте в материале 24 канала.
Индекс доллара США в последний месяц лета 2022 года продолжает демонстрировать отрицательную динамику на рынке. Торги продолжаются круглосуточно.
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Актуальные данные относительно Индекса доллара
По состоянию на 1 августа, индекс доллара составляет 105,52, согласно данным Yahoo!Finance. С начала торгового дня этот показатель упал на 0,36%. Начальная позиция индекса доллара была 105,83. Минимальные и максимальные позиции доллара по отношению к корзине из 6 валют:
- пик Индекса был зафиксирован в середине июля 2022 года на уровне 109,29;
- тогда как самый низкий этот показатель за аналогичный период падал до 91,78, по данным CNBC.
Добавим, что после пресс-конференции главы Федерального Резерва США Джерома Пауэлла по поводу поднятия базовой ставки и сдерживания инфляции Индекс доллара потерял 0,6% за ночь, опустившись до 106,1.
Теперь же Индекс доллара обновил свой минимум за месяц, поскольку трейдеры решили сокращать свои длинные позиции в долларе. Кроме того, инвесторы все больше полагают, что агрессивная монетарная политика американского центробанка приближает экономику к рецессии, сообщает Reuters.
Что в целом происходит с долларом США на рынке
Доллар США в 2022 году показывал мощные позиции на рынке. В то же время такая динамика американской нацвалюты негативно влияет на глобальную экономику. Дело в том, что ключевая валюта для мировой торговли – именно доллар. Так что результаты такой динамики могут быть следующие:
- новый удар для мировой экономики, еще не успевшей восстановиться после пандемии коронавируса,
- уменьшение объемов инвестиций,
- ухудшение финансовых условий,
- более сложный процесс выполнения государствами собственных денежных обязательств.
Следует также учитывать, что именно доллар США – это главная резервная валюта мира. Хотя в этом секторе тоже фиксируют некоторые изменения. В частности, все большую часть начинает охватывать китайский юань, который уже вошел в первую тройку ключевых резервных валют для центробанков.
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