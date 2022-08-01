Индекс доллара ослабевает: что происходит с нацвалютой США

Доллар США продолжает ослабевать по отношению к корзине из 6 валют основных партнеров официального Вашингтона в сфере торгов. Что происходит на рынке – читайте в материале 24 канала.

Индекс доллара США в последний месяц лета 2022 года продолжает демонстрировать отрицательную динамику на рынке. Торги продолжаются круглосуточно.

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Актуальные данные относительно Индекса доллара

По состоянию на 1 августа, индекс доллара составляет 105,52, согласно данным Yahoo!Finance. С начала торгового дня этот показатель упал на 0,36%. Начальная позиция индекса доллара была 105,83. Минимальные и максимальные позиции доллара по отношению к корзине из 6 валют:

пик Индекса был зафиксирован в середине июля 2022 года на уровне 109,29 ;

; тогда как самый низкий этот показатель за аналогичный период падал до 91,78, по данным CNBC.

Это показатель, фиксирующий соотношение доллара США к шести национальным валютам стран, которіе являются основными партнерами официального Вашингтона в торговле. В этот список входят евро, иена, фунт стерлингов, канадский доллар, шведская крона и швейцарский франк.

Добавим, что после пресс-конференции главы Федерального Резерва США Джерома Пауэлла по поводу поднятия базовой ставки и сдерживания инфляции Индекс доллара потерял 0,6% за ночь, опустившись до 106,1.

Теперь же Индекс доллара обновил свой минимум за месяц, поскольку трейдеры решили сокращать свои длинные позиции в долларе. Кроме того, инвесторы все больше полагают, что агрессивная монетарная политика американского центробанка приближает экономику к рецессии, сообщает Reuters.

Что в целом происходит с долларом США на рынке

Доллар США в 2022 году показывал мощные позиции на рынке. В то же время такая динамика американской нацвалюты негативно влияет на глобальную экономику. Дело в том, что ключевая валюта для мировой торговли – именно доллар. Так что результаты такой динамики могут быть следующие:

новый удар для мировой экономики, еще не успевшей восстановиться после пандемии коронавируса,

уменьшение объемов инвестиций,

ухудшение финансовых условий,

более сложный процесс выполнения государствами собственных денежных обязательств.

Следует также учитывать, что именно доллар США – это главная резервная валюта мира. Хотя в этом секторе тоже фиксируют некоторые изменения. В частности, все большую часть начинает охватывать китайский юань, который уже вошел в первую тройку ключевых резервных валют для центробанков.

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