Доллар и евро подорожают: официальный курс валют в Украине на 21 июля

Нацбанк установил официальный курс валюты на вторник, 21 июля. Доллар и евро несколько подорожают для украинцев.

Официальный курс валюты в Украине

По данным Нацбанка, официальный курс доллара США 20 июля составил 44,66 гривны, то есть цена американской валюты выросла на 5 копеек по сравнению с 17 июля. Официальный курс евро был 51,05 гривны, то есть снизился на 11 копеек.

В свою очередь, уже 21 июля курс валюты будет следующим:

доллар – 44,70 гривны (+4 копейки);

евро – 51,09 гривны (+4 копейки).

К слову, действующий рекорд цены в Украине американская валюта установила 11 июня – 44,97 гривны по курсу Нацбанка, тогда как европейская достигла своего максимума 16 июня – 52,03 гривны.

Однако еще по состоянию на вечер 20 июля наличный курс доллара был следующим:

по данным 24 Канала , в банках покупка в среднем составляла 44,43 гривны , а продажа – 44,93 гривны ;

, в банках покупка в среднем составляла , а продажа – ; на черном рынке – покупка и продажа в среднем составляли 44,75 гривны ;

; в обменных пунктах покупка в среднем составляла 44,24 гривны, а продажа – 44,78 гривны.

В то же время наличный курс евро вечером 20 июля составлял: в банках – покупка в среднем была 50,84 гривны , а продажа – 51,49 гривны ;

, а продажа – ; на черном рынке – покупка в среднем была 51,22 гривны , а продажа – 51,32 гривны ;

была , а продажа – ; в обменных пунктах – покупка в среднем была 50,95 гривны, а продажа – 51,56 гривны.

В последнюю декаду июля ситуация на рынке, скорее всего, останется стабильной, ведь Нацбанк и в дальнейшем будет придерживаться режима "управляемой гибкости", выходя на межбанковский рынок с интервенциями.

В то же время эксперты ожидают, что объем таких операций вряд ли превысит 850 миллионов долларов на этой неделе, что остается "приемлемым" показателем для поддержания курсовой стабильности.