Доллар и евро подорожают: официальный курс валют в Украине на 21 июля
Нацбанк установил официальный курс валюты на вторник, 21 июля. Доллар и евро несколько подорожают для украинцев.
Официальный курс валюты в Украине
По данным Нацбанка, официальный курс доллара США 20 июля составил 44,66 гривны, то есть цена американской валюты выросла на 5 копеек по сравнению с 17 июля. Официальный курс евро был 51,05 гривны, то есть снизился на 11 копеек.
В свою очередь, уже 21 июля курс валюты будет следующим:
- доллар – 44,70 гривны (+4 копейки);
- евро – 51,09 гривны (+4 копейки).
К слову, действующий рекорд цены в Украине американская валюта установила 11 июня – 44,97 гривны по курсу Нацбанка, тогда как европейская достигла своего максимума 16 июня – 52,03 гривны.
Однако еще по состоянию на вечер 20 июля наличный курс доллара был следующим:
- по данным 24 Канала, в банках покупка в среднем составляла 44,43 гривны, а продажа – 44,93 гривны;
- на черном рынке – покупка и продажа в среднем составляли 44,75 гривны;
- в обменных пунктах покупка в среднем составляла 44,24 гривны, а продажа – 44,78 гривны.
В последнюю декаду июля ситуация на рынке, скорее всего, останется стабильной, ведь Нацбанк и в дальнейшем будет придерживаться режима "управляемой гибкости", выходя на межбанковский рынок с интервенциями.
В то же время эксперты ожидают, что объем таких операций вряд ли превысит 850 миллионов долларов на этой неделе, что остается "приемлемым" показателем для поддержания курсовой стабильности.