Нацбанк обновил курс валюты на 23 июля: сколько будет стоить доллар в Украине
Нацбанк установил официальный курс валюты на четверг, 23 июля. Правда, и на этот раз обошлось без значительных изменений.
Официальный курс валюты в Украине
По данным Нацбанка, официальный курс доллара США 22 июля составлял 44,75 гривны, то есть цена американской валюты выросла на 5 копеек по сравнению с 21 июля. Официальный курс евро составлял 51,09 гривны, то есть фактически не изменился.
В свою очередь, уже 23 июля курс валюты будет следующим:
- доллар – 44,77 гривны (+2 копейки);
- евро – 51,06 гривны (-3 копейки).
Интересно, что действующий рекорд цены в Украине американская валюта установила 11 июня – 44,97 гривны по курсу Нацбанка, тогда как европейская достигла своего максимума 16 июня – 52,03 гривны.
Однако еще по состоянию на вечер 22 июля наличный курс доллара был следующим:
- по данным 24 Канала, в банках покупка в среднем обходилась по 44,48 гривны, а продажа – по 44,96 гривны;
- на черном рынке – покупка в среднем обходилась по 44,79 гривны, а продажа – по 44,75 гривны;
- в обменных пунктах покупка в среднем обходилась по 44,37 гривны, а продажа – по 44,79 гривны.
К слову, несмотря на адаптацию экономики к условиям полномасштабной войны, связанные с ней риски никуда не исчезли. Прежде всего речь идет об угрозах для энергетики, логистики, топливного рынка и критической инфраструктуры, последствия которых трудно прогнозировать.
Именно поэтому бизнес и граждане внимательно следят за развитием ситуации с безопасностью – от нее в значительной степени зависят ожидания относительно курса гривны и готовность принимать финансовые решения.