НБУ установил новый курс доллара в конце недели: что изменится 24 июля

Валютный рынок продолжает функционировать в условиях постоянных рисков для безопасности, связанных с полномасштабной войной. Однако регулятор контролирует ситуацию благодаря режиму "управляемой гибкости", что помогает избежать резких колебаний курса гривны.

Официальный курс валюты в Украине

По данным Нацбанка, по состоянию на пятницу, 24 июля, официальный курс валюты несколько изменится:

доллар США – 44,81 гривны (то есть +4 копейки по сравнению с 23 июля);

(то есть +4 копейки по сравнению с 23 июля); евро – 51,06 гривны (то есть -1 копейка по сравнению с 23 июля).

Интересно, что действующий рекорд цены в Украине американская валюта установила 11 июня – 44,98 гривны по официальному курсу, тогда как европейская достигла своего максимума 16 июня – 52,04 гривны.

Сколько стоит валюта в банках

По данным 24 Канала , по состоянию на вечер 23 июля покупка доллара в банках обходится в среднем по 44,53 гривны (+4 копейки), а продажа – по 45,03 гривны (+5 копеек).

, по состоянию на вечер 23 июля покупка доллара в банках обходится в среднем по (+4 копейки), а продажа – по (+5 копеек). Покупка евро осуществляется по 50,86 гривны (+5 копеек), а продажа – по 51,50 гривны (+5 копеек).

Что с ценами на черном рынке

Покупка доллара на черном рынке, как сообщает сайт "Минфин", в среднем обходится по 44,82 гривны (+1 копейка), а продажа – по 44,87 гривны (+2 копейки).

(+1 копейка), а продажа – по (+2 копейки). В свою очередь, покупка евро осуществляется по 51,25 гривны (+1 копейка), а продажа – по 51,37 гривны (+2 копейки).

Какой курс в обменных пунктах

По данным finance.ua, доллары обменные пункты покупают в среднем по 44,39 гривны (+2 копейки), а продают – по 44,92 гривны (+15 копеек).

(+2 копейки), а продают – по (+15 копеек). Евро покупают по 50,89 гривны (-1 копейка), а продают – по 51,37 гривны (-1 копейка).

Напомним, что в последнюю декаду июля ситуация на валютном рынке практически не изменится по сравнению с несколькими предыдущими неделями.

По прогнозу директора департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тараса Лесового, курсовые показатели будут оставаться в пределах 44,5 – 45 гривен за доллар и 50,5 – 52,5 гривны за евро до воскресенья, 26 июля, включительно.