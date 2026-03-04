Курс в обменниках взлетел: доллар и евро дорожают в Украине
- Официальный курс доллара – 43,45 гривны, евро – 50,45 гривны.
- В банках покупка доллара стоит 43,40 гривны, продажа – 43,85 гривны; покупка евро – 50,42 гривны, продажа – 51,05 гривны.
В среду, 4 марта, официальный курс доллара составляет 43,45 гривны, тогда как евро – 50,45 гривны. Вслед за новым историческим максимумом от Нацбанка обменники существенно подняли цены на американскую валюту.
Какой курс валют в банках?
- По состоянию на 4 марта, как сообщает сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 43,40 гривны (+28 копеек), а продажа по 43,85 гривны (+28 копеек).
- Покупка евро проходит по 50,42 гривны (+12 копеек), а продажа – по 51,05 гривны (+7 копеек).
Что со стоимостью валют на черном рынке?
- Покупка доллара на черном рынке в среднем стоит по 43,75 гривны (+45 копеек), а продажа – по 43,90 гривны (+55 копеек).
- Зато покупка евро проходит по 50,95 гривны (+15 копеек), а продажа – по 51,27 гривны (+23 копейки).
Какой курс в обменниках?
- По данным finance.ua, доллары обменники покупают в среднем по 43,22 гривны (+24 копейки), а продают – по 43,95 гривны (+28 копеек).
- Евро покупают по 50,62 гривны (+16 копеек), а продают – по 51,40 гривны (+28 копеек).
Что происходит с курсом валют?
В эксклюзивном комментарии 24 Канала директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой предположил, что в течение первой недели весны коридоры валютных колебаний на межбанке состоятся в пределах 42,5 – 43,5 гривны за доллар и 50 – 52 гривны за евро.
Ожидается, что соотношение между покупкой и продажей валюты постепенно будет выравниваться естественным путем, однако также рекордные международные резервы позволяют Нацбанку действовать гибко, проводя интервенции для поддержания курсового равновесия.
В то же время финансовый аналитик Андрей Шевчишин прогнозирует, что в марте можно ожидать колебания курса доллара в пределах 42,75, – 43,75 гривны, а евро – в диапазоне 50,5 – 51,5 гривны.