Курс в обменниках взлетел: доллар и евро дорожают в Украине

В среду, 4 марта, официальный курс доллара составляет 43,45 гривны, тогда как евро – 50,45 гривны. Вслед за новым историческим максимумом от Нацбанка обменники существенно подняли цены на американскую валюту.

Какой курс валют в банках?

По состоянию на 4 марта, как сообщает сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 43,40 гривны (+28 копеек), а продажа по 43,85 гривны (+28 копеек).

Покупка евро проходит по 50,42 гривны (+12 копеек), а продажа – по 51,05 гривны (+7 копеек).

Что со стоимостью валют на черном рынке?

Покупка доллара на черном рынке в среднем стоит по 43,75 гривны (+45 копеек), а продажа – по 43,90 гривны (+55 копеек).

Зато покупка евро проходит по 50,95 гривны (+15 копеек), а продажа – по 51,27 гривны (+23 копейки).

Какой курс в обменниках?

По данным finance.ua, доллары обменники покупают в среднем по 43,22 гривны (+24 копейки), а продают – по 43,95 гривны (+28 копеек).

Евро покупают по 50,62 гривны (+16 копеек), а продают – по 51,40 гривны (+28 копеек).

Что происходит с курсом валют?

В эксклюзивном комментарии 24 Канала директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой предположил, что в течение первой недели весны коридоры валютных колебаний на межбанке состоятся в пределах 42,5 – 43,5 гривны за доллар и 50 – 52 гривны за евро.

Ожидается, что соотношение между покупкой и продажей валюты постепенно будет выравниваться естественным путем, однако также рекордные международные резервы позволяют Нацбанку действовать гибко, проводя интервенции для поддержания курсового равновесия.

В то же время финансовый аналитик Андрей Шевчишин прогнозирует, что в марте можно ожидать колебания курса доллара в пределах 42,75, – 43,75 гривны, а евро – в диапазоне 50,5 – 51,5 гривны.