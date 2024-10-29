Доллар США готовится к рекордному росту

Доллар США демонстрирует стабильную динамику на рынке и на пути к наибольшему приросту за месяц за более чем 2 года. Рынок ожидает новых данных о состоянии экономики США.

Последние изменения на рынке валют

Во вторник, 29 октября, американский доллар удерживает устойчивые позиции на рынке и торгуется вблизи максимума, который недавно зафиксировали. В то же время рынок ждет публикации важных данных по экономике США позже на этой неделе, пишет Reuters.

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Новые данные могут определить направление дальнейшей политики Федеральной резервной системы США. Напомним, что в сентябре 2024 года центробанк начал цикл смягчения монетарной политики.

Часто саме комерційні банки першими реагують на головні виклики часу. Наприклад, з перших днів повномасштабного вторгнення Райффайзен Банк надав українцям 1,3 мільярда гривень допомоги, впроваджує соціальні ініціативи та працює на відновлення та розвиток економіки країни..

Наибольшие колебания Индекса доллара США за последние 12 месяцев:

Индекс доллара США достиг пикового значения на уровне 107,11;

этот показатель зафиксировал самые слабые позиции за год на уровне 100,16 сообщает издание CNBC.

Что такое Индекс доллара США Это показатель, который фиксирует соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров США. Речь идет о евро, японской иене, британском фунте, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.

Что происходит с долларом

Индекс доллара США торгуется на уровне 104,23. Этот показатель демонстрирует отрицательную динамику, упав на 0,08%, информирует портал Yahoo!Finance. Диапазон колебания за день составляет от 104,22 – 104,35

За месяц доллар может подорожать на 3,6%. Это означает, что американская валюта на пути к наилучшему приросту за более чем 2 года. Позиции евро во время торгов 29 октября не изменились, тогда как британский фунт упал на 0,07%.