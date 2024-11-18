Доллар вернулся к обесцениванию, тогда как его конкуренты восстанавливаются после обвалов

Доллар начал новую неделю на рынке, демонстрируя отрицательную динамику. Зато его конкуренты пытаются восстановить свои позиции на рынке.

Курс доллара на сегодня

Во время торгов в понедельник, 18 ноября, доллар США демонстрирует отрицательную динамику на рынке. Американская валюта отошла от годового максимума – 107,07, который зафиксировали в конце прошлой недели. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Напомним, что на прошлой неделе Индекс доллара США подорожал на 1,6%. Этот показатель фиксирует рост в течение шести недель подряд.

Наибольшие колебания Индекса доллара США за последние 12 месяцев:

Индекс доллара США достиг пикового значения на уровне 107,06;

Этот показатель зафиксировал самые слабые позиции за год на уровне 100,16 сообщает издание CNBC.

Что такое Индекс доллара США Это показатель, который фиксирует соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров США. Речь идет о евро, японской иене, британском фунте, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.

Что происходит с долларом

Сейчас Индекс доллара США колебался на уровне 106,56. Этот индикатор потерял 0,12%, по данным Yahoo!Finance. Диапазон колебания за день составляет 106,50 – 106,78.

Позиции евро немного стабилизировались на рынке. Однако единая валюта Еврозоны все еще торгуется вблизи самого низкого уровня за 12 месяцев. В то же время британский фунт демонстрирует стабильную динамику на рынке, но с 5 ноября валюта потеряла в цене 2,5%.