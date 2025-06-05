Доллар растет в цене, но есть несколько нюансов

Доллар немного восстановил позиции на рынке, но остается под давлением. На доллар сейчас влияют факторы, которые связаны с США.

Курс доллара на сегодня

В четверг, 5 июня, доллар США демонстрирует положительную динамику на рынке. В то же время валюта США остается под давлением, информирует 24 Канал со ссылкой на TradingEconomics.

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Сейчас инвесторы ждут новых данных о рынке труда, которые могут повлиять на будущие решения Федеральной резервной системы США. Кроме того, на валюту давят опасения относительно устойчивости экономики США. Кроме того, Дональд Трамп продолжал призывать к снижению процентных ставок, хотя чиновники ФРС пока что демонстрируют осторожную позицию на фоне повышенной неопределённости.

Что такое Индекс доллара США (DXY) Это показатель, который демонстрирует соотношение доллара к 6 национальным валютам ключевых торговых партнеров США. В корзину валют входят евро, японская иена, британский фунт, канадский доллар, шведская крона и швейцарский франк.

Что с долларом сегодня

Индекс доллара США сейчас торгуется на уровне 98,82, согласно данным MarketWatch. Доллар подорожал на 0,03%. Диапазон индекса за день составляет от 98,69 до 98,94.

Ключевые колебания Индекса доллара США на рынке за 12 месяцев: