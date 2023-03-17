Доллар теряет позиции на рынке после важного решения властей и банков США

Американский доллар слабеет по сравнении с корзиной из 6 других валют. Этому способствовали последние шаги властей и крупных банков США. О последних изменениях на рынке валют – читайте в материале 24 канала.

Последние изменения на рынке

В пятницу, 17 марта, Индекс доллара США упал на 0,20% до 104,21, сообщает Yahoo!Finance. С начала торговой сессии этот показатель колебался в диапазоне 103,90 – 104,44.

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Позиции для Индекса доллара за последние 12 месяцев:

Этот показатель достиг годового максимума на уровне 114,78. Кроме того, это лучший результат за 20 лет;

Кроме того, это лучший результат за За аналогичный период минимальный уровень для котировок составил 97,68, по данным CNBC.

Доллар теряет позиции на рынке, поскольку банки и власть приняли меры по смягчению давления на рынке. Следовательно, это способствовало усилению настроений относительно риска, пишет CNBC. Напомним, что крупные американские банки вложили в First Republic Bank 30 миллиардов долларов. Это необходимо для того, чтобы финансовое учреждение могло избежать краха, как несколько других банков в США.