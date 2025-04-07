Доллар изменил динамику на рынке: что происходит с валютой США

Доллар США за сегодня зафиксировал как положительную, так и отрицательную динамику на рынке. Американская валюта оправляется от решения президента США Дональда Трампа относительно таможенной политики.

Что происходит с долларом США

В понедельник, 7 апреля, доллар США демонстрирует негативную динамику на рынке. В то же время в начале торговой сессии доллар постепенно восстанавливал позиции на рынке после существенного обвала на прошлой неделе, пишет 24 Канал со ссылкой на TradingEconomics.

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Доллар колеблется на рынке на фоне таможенной политики Дональда Трампа, что спровоцировали опасения относительно перспектив экономики США и масштабную распродажу на фондовом рынке. Кроме того, рынок ожидает новых сигналов от Федеральной резервной системы США (ФРС). Однако глава американского регулятора предупредил, что пока рано определять следующие решения по ставке.

Что такое Индекс доллара США Это показатель, который фиксирует соотношение доллара к шести национальным валютам основных торговых партнеров США. Речь идет о евро, японской иене, британском фунте, канадском долларе, шведской кроне и швейцарском франке.

Сколько стоит доллар США на сегодня

На момент создания этого материала, Индекс доллара США торгуется на уровне 102,94. Этот показатель упал на 0,08%, информирует MarketWatch. В течение дня индекс доллара колеблется в диапазоне от 102,18 до 103,19.

К теме! За прошедшую неделю американская валюта подешевела на 1,22%, а с января 2025 года – более чем на 5%. Кроме того, доллар США в 2025 году зафиксировал самое слабое начало года с 2008 года. По данным Trading Economics, за неделю доллар зафиксировал спад на 1,44%.

Наибольшие колебания Индекса доллара США за последние 12 месяцев: