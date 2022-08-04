Динамика на валютном рынке: как себя чувствует доллар США

Валютный рынок – важный индикатор мировой экономики. Здесь ключевую роль играет доллар США, обладающий статусом главной резервной валюты мира. Какую динамику показывает индекс доллара США на рынке – читайте в материале 24 канала.

В конце недели Индекс доллара США вернулся к отрицательной динамике на рынке. То есть, американская нацвалюта ослабевает против официальных денежных единиц торговых партнеров США. Торги продолжаются круглосуточно.

Стоит внимания Стремительные изменения цен на нефть: чего ждать от рынка до конца года

Актуальные данные по Индексу доллара США

По состоянию на четверг, 4 августа, Индекс доллара остановился на уровне 105,86, согласно данным Yahoo! Finance. С начала торгового дня этот показатель обесценился на 0,61%. Начальная позиция индекса доллара была 106,48. Минимальные и максимальные позиции Индекса доллара за год:

пик Индекса был зафиксирован в середине июля 2022 года на уровне 109,29 ;

; тогда как самый низкий этот показатель за аналогичный период падал до 91,78, по данным CNBC.

Фактор центробанка США и рецессии

Это показатель, фиксирующий соотношение доллара США к шести национальным валютам стран, являющихся основными партнерами официального Вашингтона в торговле. В этот список входят евро, иена, фунт стерлингов, канадский доллар, шведская крона и швейцарский франк.

1 августа 2022 года Индекс доллара США упал до минимальной отметки за последний месяц. На его динамику повлияло поведение трейдеров, решивших сокращать свои длинные позиции в этой валюте.

Инвесторы все чаще говорят, что агрессивная монетарная политика американского центробанка приближает экономику к рецессии, сообщает Reuters. Интересно, что потенциальная рецессия 2022 может существенно отличаться от всех предыдущих опытов с экономическими кризисами. Все из-за трех основных факторов:

мощные позиции корпораций, которые за последние 10 лет смогли сформировать своеобразную общую финансовую подушку на 4 триллиона долларов;

агрессивная политика Федерального резерва с целью утоления инфляции;

стабильный рынок труда в США

Влияние доллара США на глобальную экономику

Доллар США в 2022 году показывал очень мощные позиции на рынке. Индекс доллара США даже достиг своего максимума. В то же время, такая динамика американской нацвалюты негативно влияет на глобальную экономику.

Дело в том, что ключевой валютой для мировой торговли является доллар. Так что результатами такой динамики могут быть следующие:

новый удар для мировой экономики, еще не успевшей восстановиться после пандемии коронавируса,

уменьшение объемов инвестиций,

ухудшение финансовых условий,

более сложный процесс выполнения государствами своих финансовых обязательств.

Это вас может заинтересовать – Зеленский дал интервью журналистам из Африки: смотреть видео