Приближается к важной психологической черте: сколько стоит доллар в России

Доллар США продолжает обесцениваться в России. Валюта даже приближается к важному показателю.

Сколько стоит доллар в России

Доллар США приблизился к психологически важному уровню. Более того, с начала 2025 года курс доллара по отношению к рублю существенно снизился, пишет 24 Канал со ссылкой на Google Финансы.

Стоит внимания Доллар США укрепляет позиции на рынке, но не вышел из зоны риска

По состоянию на 18 марта курс доллара в России колеблется на уровне 81,64 рубля. За сегодня доллар США подешевел на 2,16%. С начала года курс доллара упал более чем на 28%. К тому же доллар обвалился до самого низкого уровня за год.

Какие факторы влияют на курс доллара к рублю

Курс доллара в России падает на фоне новостей о возможном восстановлении экономических связей между США и Россией. В частности, говорится о смягчении санкций против России, что увеличивает спрос на российские активы среди инвесторов.

Важно! Доллар США обесценивается относительно рубля в день, на который запланирован второй разговор между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Путиным. Впервые Трамп говорил с Путиным после возвращения в Белый дом еще 12 февраля.

Напомним, что 25 февраля индекс Московоськой биржи вырос до пикового уровня за 9 месяцев, поскольку рынки тестировали насколько легко и быстро российские компании могут вернуться на мировые финансовые рынки, пишет Trading Economics.

Еще один фактор, который спряє росту рубля, – это то, что российский центральный банк может принять решение о повышении процентной ставку на заседание в марте. При этом регулятор уже повысил ставку до рекордного уровня в истории – 21%.