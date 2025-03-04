Курс доллара в России снова резко изменил динамику

Доллар снова фиксирует потери в России, но до конца месяца ситуация может измениться. Рубль сумел существенно подорожать благодаря политике США.

Курс доллара к рублю

Доллар вернулся к обесцениванию в России. Напомним, что днем ранее американская валюта существенно выросла в цене, пишет 24 Канал со ссылкой на Google Финансы.

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Во вторник, 4 марта, курс доллара в России колеблется на уровне 89,03 рубля. За сегодня курс доллара упал на 0,45%. Для сравнения, в начале недели доллар подорожал на 1,68% относительно рубля. Более того, за прошедшую неделю курс доллара вырос на 2,44%.

До этого доллар в России опустился до минимума за 6 месяцев. Тогда валюта торговалась на уровне 87 рублей. Укрепление позиций рубля на валютном рынке в основном спровоцировало изменение риторики в США.

В частности, речь идет о переговорах между россиянами и американцами, а также заявления некоторых представителей об отмене санкций против России, которые ввели в ответ на начало полномасштбаного вторжения в Украину.

Интересно! До конца марта доллар может снова существенно подорожать. Речь идет о курсе на уровне 93 рубля за доллар. Кроме того, ожидают, что в годовом исчислении 1 доллар в России будет стоить 105 рублей, согласно данным Reuters.