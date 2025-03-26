Бешеный рост на рынке: каков настоящий курс доллара к рублю: какой настоящий курс доллара к рублю
- Курс доллара США к рублю в России демонстрирует отрицательную динамику, сегодня торгуется на уровне 83,92 рубля.
- Причинами укрепления рубля являются переговоры США о прекращении войны в Украине и возможное снятие некоторых санкций с России.
Доллар США продолжает падать в цене в России. С начала года российский рубль не просто существенно вырос в цене, но и зафиксировал несколько рекордов.
Курс доллара к рублю
Курс доллара США в России демонстрирует отрицательную динамику по состоянию на 26 марта. Доллар немного отошел от минимума за год на уровне – 81,74 рубля, который зафиксировали на прошлой неделе, пишет 24 Канал со ссылкой на Google Финансы.
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Курс доллара торгуется на уровне 83,92 рубля. Кроме того, в феврале 2025 году российский рубль достиг максимума с июня 2023 года – 81,7 рубля за доллар, пишет Trading Ecionomics.
Есть несколько причин, почему российский рубль укрепляет позиции на рынке:
- США проводит переговоры о прекращении войны в Украине. В частности, во время переговоров в Саудовской Аравии обсуждали прекращение атак в Черном море и на энергетическую инфраструктуру.
- Добавим, что несмотря на заявления россиян, что перемирие по ударам по объектам энергетики действует якобы с 18 марта, они, по меньшей мере, 8 раз атаковали инфраструктуру в Украине.
- США также говорят о вероятном снятии некоторых санкций с России. Речь идет об ограничении для российского экспорта сельскохозяйственной продукции и удобрений.
Что будет с курсом доллара в 2025 годуПрогнозируют, что до конца первого квартала курс доллара в России будет колебаться на уровне 84,81 рубля, пишет Trading Economics. В то же время в годовом расчете доллар может укрепить позиции относительно рубля, выросши до 85,85 рубля.
За сегодня доллар упал в цене на 0,83%. Более того, с начала 2025 года американская валюта просела в цене более чем на 26%. В расчете за 12 месяцев доллар США потерял в цене почти 10%.