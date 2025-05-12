На фоне важных изменений в мире: курс евро обвалился до нового минимума

Курс евро отреагировал на первые договоренности между США и Китаем по двусторонней торговле. Валюта резко изменила динамику на рынке.

Сколько стоит доллар к евро

Во время торгов, 12 мая, курс евро упал до минимума за более чем месяц - 9 апреля. Валюта негативно отреагировала на деэскалацию торговой войны между двумя крупнейшими экономиками мира – США и Китаем, пишет 24 Канал со ссылкой на Trading Economics.

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Торговые переговоры между США и Китаем, которые завершились рядом договоренностей, способствовали росту доллара США. Американская валюта подорожала более чем на 1%, по данным MarketWatch. Усиление позиций доллара на рынке давит на евро. Как результат, курс евро упал на 1,14% и колеблется на уровне 1,10 доллара США.

Напомним, что единая валюта Еврозоны была одним из бенефициаров торговой войны между США и Китаем. Курс евро в апреле рос самыми быстрыми темпами на 15 лет. Тогда трейдеры прогнозировали, что курс евро может достичь отметки на уровне 1,20 доллара США. Более того, конце апреля евро подорожало до пикового уровня с конца 2021 года на фоне стремительного обесценивания доллара и критических заявлений Трампа в отношении главы ФРС США Джерома Пауэлла.

Также на рынок валют влияют новости о мирных переговорах между Украиной и Россией. В частности, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов встретиться с главой Кремля Владимиром Путиным в Турции. Еще один фактор влияния – хрупкое перемирие, которого удалось достичь Индии и Пакистана.