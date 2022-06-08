Курс валют в Украине: что происходит в обменниках и на "черном рынке"

Колебания на валютном рынке сегодня привлекают немало внимания от общества. Речь идет не только об официальных данных от Национального банка Украины, но и о ситуации в обменниках и банках.

Согласно данным Минфина , по состоянию на 8 июня наличный курс доллара США в украинских банках в среднем колеблется на уровне 34,70 гривны за доллар при покупке и – 35,50 гривны за доллар.

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В то время как курс трех других валют на рынке на сегодняшний день остановился на уровне:

покупка – 36,60 гривны за евро, продажа – 37,70 гривны за евро;

за евро, продажа – за евро; покупка – 7,50 гривны за злотый, продажа – 8,12 гривны за злотый;

за злотый, продажа – за злотый; покупка – 41 гривна за фунт стерлингов, продажа – 44 гривны за фунт стерлингов.

Курс в обменниках

На момент создания этого материала средний курс покупки евро составляет 37,37 гривны за евро. В то время как продают денежную единицу ЕС за 37,68 гривны, согласно данным Finance.ua. Котировки украинской гривны к доллару США колеблются на уровне 35,07 – 35,27 гривны за доллар соответственно.

В то же время, курс фунта стерлинга в обменниках остановился в диапазоне 43,38 – 45,26 гривны за британскую валюту, тогда как для польского злотого следующие данные:

покупка – 7,98 гривны за злотый;

за злотый; продажа – 8,18 гривны за евро.

Ситуация на "черном" рынке

Американский доллар покупают по цене на уровне 35,10 гривны за доллар. В то время как продают нацвалюту США за 35,40 гривны за доллар. Что касается евро и польского злотого, то здесь можно увидеть следующие данные:

покупка – 37,35 гривны за евро, продажа – 37,70 гривны за доллар;

за евро, продажа – за доллар; покупка – 7,95 гривны за злотый, продажа – 8,20 гривны за злотый.

В то время как фунт стерлингов покупают на "черном рынке" за 43 гривны, а продают на уровне 45 гривен за британскую валюту, информирует "Минфин" .

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