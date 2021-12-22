Нацбанк установил новую стоимость доллара и евро: курс валют на 22 декабря

На среду, 22 декабря, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны по отношению к американскому доллару и евро. Доллар ослабевает относительно украинской гривны, тогда как евро укрепляет позиции.

Официальный курс доллара и евро

В среду, 22 декабря, Национальный банк Украины установил официальный курс доллара США на уровне 27,26 гривны, что на 2 копейки меньше, чем в предыдущий банковский день.

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В то же время стоимость европейской валюты минимально выросла. Курс евро остановился на уровне 30,79 гривны, что на 2 копейки больше, чем днем ​​ранее.

Стоимость валюты на межбанке

Источник: "Минфин"

Доллар – 27,18 – 27,20.

Евро – 30,64 – 30,66.

Наличный курс валют

Источник: finance.ua

Доллар: покупка – 27,09 гривны, продажа – 27,29 гривны.

Евро: покупка – 30,45 гривны, продажа – 30,81 гривны.

Прогноз курса гривны в 2022 году

Международный валютный фонд прогнозирует, что среднегодовой курс доллара в 2022 году остановится на отметке в 27,43 гривны .

. В консенсус-прогнозе от Минэкономики отметили, что среднегодовой курс доллара США достигнет 27,80 гривны , а в конце года вырастет до 28,10 гривны.

, а в конце года вырастет до В проект бюджета на 2022 год заложили среднегодовой курс доллара на уровне 28,60 гривны, в конце следующего года ожидают, что доллар будет стоить 28,70 гривны.

Курс доллара к 2024 году / Инфографика 24 канала