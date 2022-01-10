Нацбанк установил новую стоимость доллара и евро: курс валют на 10 января

На понедельник, 10 января, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны по отношению к американскому доллару и евро. Доллар и евро укрепляются относительно украинской гривны.

Официальный курс доллара и евро

В понедельник, 10 января, Национальный банк Украины установил официальный курс доллара США на уровне 27,50 гривны, что на 4 копейки больше, чем в предыдущий банковский день.

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Стоимость европейской валюты тоже пошла вверх. Курс евро остановился на уровне 31,11 гривны, что на 7 копеек больше, чем в предыдущий банковский день.

Стоимость валюты на межбанке

Источник: "Минфин"

Доллар – 27,49 – 27,51.

Евро – 31,12 – 31,15.

Наличный курс валют

Источник: finance.ua

Доллар: покупка – 27,36 гривны, продажа – 27,63 гривны.

Евро: покупка – 30,77 гривны, продажа – 31,22 гривны.

Прогноз курса гривны в 2022 году

Международный валютный фонд прогнозирует, что среднегодовой курс доллара в 2022 году остановится на отметке в 27,43 гривны .

. В консенсус-прогнозе от Минэкономики отметили, что среднегодовой курс доллара США достигнет 27,80 гривны, а в конце года вырастет до 28,10 гривны.

а в конце года вырастет до В бюджет на 2022 год заложили среднегодовой курс доллара на уровне 28,60 гривны, в конце следующего года ожидают, что доллар будет стоить 28,70 гривны.

Курс доллара к 2024 году / Инфографика 24 канала