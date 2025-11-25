Официальный доллар побил рекорд: вырастет ли теперь курс в обменниках и банках

Официальный курс доллара во второй раз за последние два дня превысил исторический максимум. Это в свою очередь влияет на рост наличного курса.

Как официальный курс влияет на наличный?

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин рассказал в комментарии для 24 канала, что это влияет на колебания курса американской валюты на наличном рынке.

Андрей Шевчишин Финансовый аналитик, член Украинского общества финансовых аналитиков Как правило, наличный курс опережает межбанк копеек на 50. При этом в некоторых случаях именно банки выставляют более агрессивные и широкие спреды и цены, чем обменники. Наличный курс растет, в некоторых случаях уже видел цену 43 по продаже доллара.

По словам финансового аналитика Андрея Шевчишина, рынок был настроен на рост доллара и сейчас фактически реализует эти ожидания.

До этого Нацбанк достаточно активно был на рынке, сдерживал это движение, однако сейчас меняются общие правила, ожидания и ситуация, которая может повлиять на долгосрочную стабильность финансовых поступлений. Поэтому в перспективе рынок чувствует этот риск и понимает, что в какой-то момент Нацбанк уменьшит свою активность, будет сохранять резервы, что приведет к росту и девальвации курса гривны,

– говорит эксперт.

Сколько доллар стоит в банках, обменниках и на черном рынке?

За последние сутки курс доллара в обменниках подорожал, в банках и на черном рынке также наблюдают рост цены.

25 ноября доллар подорожал в обменниках почти на 40 копеек. По данным finance.ua, в среднем доллары покупают по 42,30 гривны (+38 копеек), а продают – по 42,70 гривны (+12 копеек).

Из данных сайта "Минфин" известно, что в банках доллар покупают в среднем по 42,20 гривны (+20 копеек против 24 ноября), а продают по 42,61 гривны (+12 копеек).

На черном рынке купить доллар можно в среднем по 42,60 гривны (+10 копеек), а продать – по 42,73 гривны (+28 копеек).

