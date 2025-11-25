Официальный доллар побил рекорд: вырастет ли теперь курс в обменниках и банках
- Национальный банк установил официальный курс доллара на 26 ноября на уровне 42,40 гривны, что является новым историческим максимумом.
- Наличный курс доллара реагирует на изменения и может достигать 43 гривен за доллар из-за ожидаемого роста и уменьшения активности Нацбанка на рынке.
Официальный курс доллара во второй раз за последние два дня превысил исторический максимум. Это в свою очередь влияет на рост наличного курса.
Как официальный курс влияет на наличный?
Финансовый аналитик Андрей Шевчишин рассказал в комментарии для 24 канала, что это влияет на колебания курса американской валюты на наличном рынке.
Смотрите также Цены на энергоносители давят на гривну: взлетит ли курс валют
Как правило, наличный курс опережает межбанк копеек на 50. При этом в некоторых случаях именно банки выставляют более агрессивные и широкие спреды и цены, чем обменники. Наличный курс растет, в некоторых случаях уже видел цену 43 по продаже доллара.
По словам финансового аналитика Андрея Шевчишина, рынок был настроен на рост доллара и сейчас фактически реализует эти ожидания.
До этого Нацбанк достаточно активно был на рынке, сдерживал это движение, однако сейчас меняются общие правила, ожидания и ситуация, которая может повлиять на долгосрочную стабильность финансовых поступлений. Поэтому в перспективе рынок чувствует этот риск и понимает, что в какой-то момент Нацбанк уменьшит свою активность, будет сохранять резервы, что приведет к росту и девальвации курса гривны,
– говорит эксперт.
Сколько доллар стоит в банках, обменниках и на черном рынке?
За последние сутки курс доллара в обменниках подорожал, в банках и на черном рынке также наблюдают рост цены.
25 ноября доллар подорожал в обменниках почти на 40 копеек. По данным finance.ua, в среднем доллары покупают по 42,30 гривны (+38 копеек), а продают – по 42,70 гривны (+12 копеек).
Из данных сайта "Минфин" известно, что в банках доллар покупают в среднем по 42,20 гривны (+20 копеек против 24 ноября), а продают по 42,61 гривны (+12 копеек).
На черном рынке купить доллар можно в среднем по 42,60 гривны (+10 копеек), а продать – по 42,73 гривны (+28 копеек).
Какой прогноз роста курса доллара до конца 2025 года?
В октябре-ноябре в Украине увеличился спрос на доллар со стороны населения, бизнеса и госкорпораций.
Официальный курс доллара до конца года может вырасти на 1 – 2 гривны. Финансовый аналитик Андрей Шевчишин прогнозирует, что Нацбанк позволит рынку сдвинуть цену до 43 – 44 гривен. Вероятно, наличный курс будет на 25 – 50 копеек выше этих отметок.
Напомним, на 2026 год правительством Украины заложен курс на уровне 45,7 гривны за доллар, а Международным валютным фондом – 45,4 гривны. На эти показатели ориентируются бюджетные поступления.