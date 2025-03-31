Резкое изменение: сколько сейчас стоит доллар в России

Доллар немного усилил позиции на валютном рынке в России. В частности, американская валюта существенно выросла за последние дни.

Сколько стоит 1 доллар в России

В понедельник, 31 марта 2025 года, курс доллара демонстрирует положительную динамику в России. Однако стоит учитывать, что несмотря на подорожание доллар США все равно существенно просел в цене с начала года, пишет 24 Канал со ссылкой на Google Финансы.

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На данный момент курс доллара США вырос на 0,54% до 84,94 рубля. За 5 дней доллар подорожал более чем на 1%. При этом с января цена доллара в России обвалилась более чем на 25%. Среди причин, которые способствовали обвалу доллара с января выделяют следующие:

Переговоры между США и Россией по прекращению войны в Украине.

В США заявили о вероятности отмены некоторых санкций против России. Например, речь идет о санкционных ограничениях для российского по экспорту сельскохозяйственной продукции и удобрений, пишет Trading Economics.

Напомним, что в феврале курс рубля вырос до максимума с июня 2023 года. Речь идет о курсе доллара на уровне 81,7 рубля. Рубль получил поддержку благодаря надеждам на ослабление геополитической напряженности. Также добавим, что в марте центральный банк России оставил процентную ставку на текущем уровне – 21%, заняв более оптимистичную позицию относительно дезинфляции.