Речь идет о биткоине. Дело в том, спрос на фьючерсы на цифровую монету на централизованных биржах взлетел до исторического максимума.

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Интерес к биткоину растет

В валютном эквиваленте этот показатель пересек отметку в 26 миллиардов долларов. Новый бум интереса на крипторынке уже превзошел тот уровень, который зафиксировали в ноябре 2021 года. Напомним, что тогда же цена биткоина почти достигла 69 тысяч долларов, что является абсолютным рекордом для криптовалюты.

Последние данные также свидетельствуют об усилении торговой активности вокруг первой криптовалюты и на рынке, а также настроений трейдеров.

На момент создания этого материала, стоимость биткоина колеблется на уровне 63 607 долларов за монету. Рыночная капитализация криптовалюты составляет 1,25 триллиона долларов, согласно данным CoinMarketCap.