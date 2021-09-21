Курс биткоина снова обвалился: как это связано с угрозой краха крупнейшего застройщика Китая

Мировые рынки всколыхнули опасения относительно вероятного краха крупнейшей строительной компании Китая Evergrande. На фоне этого, стоимость главной криптовалюта мира начала стремительно падать.

Крипторынок начал падать вслед за обвалом на мировой бирже США. Индексы S&P и Nasdaq продемонстрировали наихудшие показатели с мая. Инвесторы обеспокоены тем, что кризис связан с китайской корпорацией, набирает обороты.

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Биткоин падает в цене из-за кризиса китайской компании

За последние 24 часа биткоин обвалился на 5,7%, до этого криптовалюта упала на 12%. По данным CoinDesk, актуальная стоимость цифровой монеты составляет 43 310 долларов. Снова сработала формула: падает биткоин – падают и другие цифровые монеты. Поэтому, Ethereum и Dogecoin в сутки тоже потеряли 4,4% и примерно 6% соответственно.

Биткоин падает в цене из-за Evergrande / Инфографика CoinDesk

Некоторые эксперты считают, что борьба Evergrande – это серьезное испытание для Пекина, поскольку компания может повторить судьбу американского инвестиционного банка Lehman Brothers, который обанкротился в 2008 году. Однако существует и другая точка зрения. Ряд аналитиков сомневаются, что крах китайского гиганта приведет к кризису глобального масштаба.

Почему корпорации Evergrande грозит дефолт? Компания задолжала 300 миллиардов долларов. Этот застройщик Компания задолжала 300 миллиардов долларов. Этот застройщик должен уплатить проценты по своим облигациям в размере 84 миллиона долларов в этот четверг . В начале недели компания пыталась расплачиваться с инвесторами имуществом, поскольку нет денег, чтобы выполнить свои обязательства.

Огромное количество денег, которые заняли китайские компании, в течение долгого периода воспринимались, как угроза для стабильности рынка. Теперь инвесторы опасаются влияния банков на Evergrande и на подобные компании. Эта проблема уже всколыхнула рынок в Гонконге, после того, как банки, страховые и другие компании, связанные с недвижимостью, попали под шквал критики. Старший аналитик Oanda Эдвард Мояй отметил, что в контексте этой ситуации биткоин не отличается от других активов.

Последствия Evergrande наносят огромный вред аппетитам к риску, из-за чего все становится хуже,

– считает эксперт.

По его словам, криптовалюты продемонстрировали неплохие результаты даже несмотря на колебания цен. Мойя также отметил, что никого не должно удивлять, что именно с цифровых монет началась распродажа на рынке, поскольку этот процесс является частью глобальной отказа от рискованных активов.