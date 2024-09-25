Купить может каждый: где в Украине найти золотые слитки: где в Украине найти золотые слитки

25 сентября 2024, 14:16
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Автор: Вита Свирневская

Источник:

Finance.ua

Золото довольно часто называют активом-убежищем. Дело в том, что именно в этот драгоценный металл активнее всего вкладывают деньги в нестабильные времена. Золото можно купить по-разному, но один из самых известных вариантов – это слитки.

Где в Украине купить золотые слитки

Прежде всего стоит заметить, что НБУ 20 августа 2022 года снова разрешил банкам в Украине продавать в слитки банковских металлов. В частности, речь идет о золоте, серебро, платину и палладий, пишет Finance.ua.

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Всего в Украине продажу золотых слитков предлагают такие банки:

  • "ПриватБанк";
  • ОТП Банк;
  • Индустриалбанк;
  • Коммерческий индустриальный банк;
  • МТБ БАНК;
  • РВС Банк;
  • Радабанк;
  • Ощадбанк и тому подобное.

Стоит отметить, что на официальных сайтах банков указано, в каких городах и отделениях можно купить золотые слитки, актуальная цена драгоценного металла за грамм и тому подобное. Кроме того, кредиторы сообщают, какие еще операции доступны с золотом.

Напомним, что автор бестселлера "Богатый папа. Бедный папа" Роберт Кийосаки заявлял, что золото – это один из активов, который имеет потенциал для серьезного подороджчання. Соответствующий прогноз он сделал незадолго до решения Федеральной резервной системы США по снижению процентных ставок.

На мировом рынке золото в начале недели установило новый исторический рекорд – 2664 доллара за унцию. На момент создания этого материала, металл торгуется на уровне 2681 доллара за унцию, превзойдя предыдущий максимум. За почти 9 месяцев 2024 года золото подорожало примерно на 30%, информирует MarketWatсh.

Добавим, что НБУ обнародовал цену одного грамма золота по состоянию на 25 сентября 2024 года:

  • Банковский металл (доведенный до самых высоких проб в соответствии с мировыми стандартами) стоит 3458,60 гривны за один грамм.
  • Банковский металл, который требует доведения его признанными производителями до стандартов качества, стоит в 3448,22 гривны за грамм.
  • Золото, которое не соответствует требованиям по качеству банковских металлов, стоит 3424,01 гривны за грамм.