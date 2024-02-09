Крупнейший нефтеперерабатывающий завод Индии отказывается покупать нефть из России, но есть нюансы

Индия - это страна, которая несмотря на полномасштабное вторжение России в Украину активно покупала нефть агрессора. Однако мощный нефтеперерабатывающий завод в стране недавно "изменил" решение относительно российского сырья.

В общем сообщают, что все меньше покупателей стремятся покупать известную марку российской нефти – Urals. Однако индийское предприятие отказалось покупать другой сорт сырья из России.

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Крупнейший нефтеперерабатывающий завод Индии не покупает российскую нефть

Речь идет о нефти марки "Сокол", которую отказался покупать крупнейший нефтеперерабатывающий завод BPCL. Главная причина – банки-посредники не хотят проводить платежи. Добавляют, что в мире больше нет желающих покупать эту марку нефти.

Представители завода заявили, что атаки в Красном море не повлияли на поставки российской нефти в Индию. Также в компании BPCL заявили, что готовы покупать сырье из любых финансово выгодных источников. В частности, завод рассматривал возможность приобретения нефти из Венесуэлы, но их не устроили условия. Мол, скидка должна быть примерно 10 долларов.

Напомним, что в конце декабря стало известно, что суда с российской нефтью застряли у берегов Индии. Все из-за того, что возникли проблемы с оплатой в банках ОАЭ. Интересно, что российский чиновник рассказал об изменении географии рынков сбыта для нефти за последние 2 года. По его словам, на сегодня почти 90% сырья Россия продает только в две страны: Китай и Индию.