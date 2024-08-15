Крупнейший банк Украины вдвое снизил тарифы для международных переводов

"ПриватБанк" изменил тарифы на переводы с валютных карт на зарубежные карты всего мира. Об этом рассказал член правления банка по вопросам розничного бизнеса Дмитрий Мусиенко.

"ПриватБанк" снизил тарифы на международные переводы

"ПриватБанк" вдвое уменьшил тарифы на международные переводы в приложении Приват24 с валютных карт на зарубежные карты до 1%. Нововведения начинают действовать с 15 августа.

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В банке добавили, что новые тарифы будут действовать до 15 февраля 2025 года. В то же время в "ПриватБанке" добавили, что это позволит сделать переводы для клиентов еще более выгодными и доступными.

В 2024 году "ПриватБанк" возглавил престижный международный рейтинг. Украинский банк признали самым эффективным в Центральной и Восточной Европе.

Напомним, что "Ощадбанк" продлил срок действия платежных карт. Это решение связано с тем, что в Украине действует военное положение.