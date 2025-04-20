Безоговорочные лидеры: сколько стоят крупнейшие нефтяные компании мира

Нефть – это критически важный ресурс для всего мира. В частности, благодаря этому нефтяные компании имеют большое значение для стран и глобальной экономики.

Самые дорогие нефтяные компании мира

Суммарная капитализация пяти топовых нефтяных компаний в мире превышает 2,7 триллиона долларов. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Global Ranking. Это фирмы из США, Великобритании, Китая и Саудовской Аравии.

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Пятерку лидеров закрывает крупнейшая нефтяная компания Китая – PetroChina. Рыночная капитализация компании составляет 190,6 миллиардов долларов. Следующие три позиции в рейтинге занимают компании из Великобритании и США соответственно:

Shell – 193,70 миллиарда долларов.

Chevron – 240,82 миллиарда долларов.

Exxon Mobil – 462,45 миллиарда долларов.

Самой дорогой компанией в мире является Saudi Aramco. Рыночная капитализация компании составляет 1,64 триллиона долларов. Это саудовская компания, которая также имеет государственный статус. Saudi Aramco также выигрывает от того, что Саудовская Аравия обладает одним из крупнейших резервов нефти в мире. Напомним, что Саудовская Аравия по запасам нефти в размере 267 миллиардов баррелей уступает только Венесуэле.