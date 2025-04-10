Терпение лопнуло: Саудовская Аравия планирует использовать обвал на рынке нефти

Саудовская Аравия может использовать обвал на рынке нефти, который спровоцировали США. Речь идет о политике в отношении работы ОПЕК+.

Крупнейший экспортер нефти делает важные сигналы на рынке

Саудовская Аравия, которая является крупнейшим экспортером нефти в мире, теряет терпение с некоторыми странами-членами ОПЕК+. В то же время страна может использовать турбулентность на рынке нефти, которую спровоцировали пошлины США, в свою пользу, пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Речь идет о том, что страны-члены ОПЕК+ довольно часто нарушают собственные же правила и требования. Одно из них – это лимиты на объемы добычи нефти. Саудовскую Аравию, которая является фактическим лидером нефтяного картеля, все больше раздражает ситуация с большими объемами добычи нефти, чем были предварительно согласованы.

Чаще всего квоты на добычу нарушают такие страны:

Казахстан;

Ирак;

Объединенные Арабские Эмираты.

Каждая из выше упомянутых стран превысила свои квоты на добычу в феврале на, минимум, 300 тысяч баррелей в сутки. Кроме того, в марте Казахстан добывал 1,86 миллиона баррелей нефти в день, что примерно на 400 тысяч баррелей нефти в день больше квоты от ОПЕК+.

Важно! После обвала мировых цен на нефть, Саудовская Аравия может использовать эту ситуацию, чтобы послать сигнал производителям как внутри, так и за пределами нефтяного альянса.

Более того, Саудовская Аравия уже начала действовать. Почти сразу после объявления тарифов заявила об увеличении объемов добычи нефти и предложения на рынке. Через несколько дней в воскресенье саудовская государственная нефтяная компания Aramco резко снизила цены на нефть на май для покупателей из Азии до самого низкого уровня за последние четыре месяца.