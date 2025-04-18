Китай увеличил импорт особой нефти из России

Китай является одним из ключевых рынков сбыта для российской нефти. В апреле Китай существенно увеличил объемы импорта нефти из России.

Китай увеличивает импорт нефти из России

В апреле 2025 года зафиксировали стремительное увеличение экспорта нефти из России в Китай. Важно указать, что речь идет именно о нефти из Арктики. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Примерно 10% нефтяного экспорта России приходится на три сорта нефти из Арктики: Arco, Novy Port и Varandey. Однако почти все танкеры, которые транспортируют арктическую нефть, попали под санкции США. Черное золото транспортируют морским путем.

К теме! В марте 2025 года Турция существенно уменьшила импорт российской нефти. Главная причина – санкции США. Объемы импорта российской нефти в Турцию уменьшились в 4 раза.

В частности, известно, что сырье перегружают с судна на судна в международных водах у берегов Малайзии и Сингапура, что позволяет обходить ограничения США. Российскую нефть из Арктики перегружают на крупнотоннажные танкеры класса VLCC. Речь идет о судах, не внесли в санкционные списки, которые направляются в Китай.

Старший аналитик Vortexa указал, что только за прошедшую неделю с помощью схемы по перевалке нефти с судна на судно перевезли, минимум, 4 миллиона баррелей нефти из Арктики. Более того, еще 16 миллионов баррелей нефти транспортируют через Южно-Китайское море в течение апреля. При этом окончательный объем, который разгрузят в портах Китая, будет зависеть от логистических аспектов и интереса со стороны компаний, которые занимаются нафтопереребкой.