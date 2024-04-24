Крупнейшая фондовая биржа мира может кардинально изменить режим работы

Нью-Йоркская фондовая биржа может перейти на круглосуточный режим работы и проводит соответствующий опрос среди участников рынка. Более того, этот вопрос стал "горячей темой" в последние годы.

Опрос Нью-Йоркской фондовой биржи (NYSE) обнародовала команда аналитиков. Они обнаружили настроения трейдеров относительно работы биржи в новом режиме.

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Крупнейшая биржа мира и США может перейти на новый режим работы

Удалось выяснить, что трейдеры заинтересованы в круглосуточной работе биржи. В частности, они обнаружили, что интерес к торговле такими ценными бумагами таких компаний, как Nvidia и Apple, растет с 20:00 до 4:00 по восточному времени.

Что известно о Нью-Йоркской фондовой бирже Это главная фондовая биржа США, а также крупнейшая фондовая биржа мира. На этой бирже определяется всемирно известный промышленный индекс Доу-Джонса, а также индексы NYSE Composite и NYSE ARCA Tech 100 Index.

Кроме того, потребность в изменении рабочего режима возникла из-за работы криптобирж, которые работают и в день, и ночью. Как результат, фондовые биржи начали отставать от других площадок, где торговать облигациями, основными валютами, фьючерсами на ведущие фондовые индексы можно круглосуточно.

несколько розничных брокеров теперь предлагают своим клиентам круглосуточный доступ к американским акциям. Речь идет о Robinhood и Interactive Brokers.

Однако любые изменения, связанные с режимом работы биржи, требуют одобрения регуляторов. В США фондовые рынки находятся под непосредственным надзором Комиссии по ценным бумагам и биржам, которая их проверяет на стабильность и безопасность.