Россия "спасает" рынок нефти: ключевой порт возобновил работу после атаки БпЛА

На фоне военной эскалации на Ближнем Востоке ситуация на мировом рынке нефти обострилась. Однако на "помощь" уже поспешили россияне, возобновив погрузку в своем черноморском порту в течение выходных, 7 – 8 марта.

Почему Россия возобновила работу порта?

Речь идет о нефтеналивном терминале "Шесхарис" в Новороссийске. Детали в понедельник, 9 марта, сообщил Bloomberg.

По данным отслеживания движения судов, в Новороссийске сейчас пришвартованы танкеры Psara I, Hanuman и Briont.

Напомним! Терминал "Шесхарис" был закрыт после атаки дронов в прошлый понедельник, 2 марта. Тогда беспилотники поразили шесть из восьми причалов для погрузки,

Возобновление поставок с ключевого российского нефтяного объекта якобы ослабляет давление на мировой рынок, ведь несколько ключевых производителей на Ближнем Востоке, в том числе и Саудовская Аравия, уже сократили добычу нефти из-за почти полной блокировки Ормузского пролива.

К слову, накануне The Wall Street Journal писал, что российская нефть, на которую раньше едва находили покупателей, теперь стала популярным товаром. Кое-где трейдеры даже пытаются продавать ее дороже мирового эталона Brent.

Чтобы позволить закупки сырья в стране-агрессоре, США ослабили ограничения, в частности на 30 дней для Индии. Американцы убеждают, что это лишь "кратковременное изменение политики" с целью стабилизации мирового рынка и удержания низких цен на нефть.

Как ситуацию оценивают эксперты?