Россия "спасает" рынок нефти: ключевой порт возобновил работу после атаки БпЛА
- Россия возобновила работу нефтеналивного терминала "Шесхарис" в Новороссийске после атаки дронов 2 марта.
- Поставки сырья из страны-агрессора якобы помогут ослабить давление на мировой рынок и сдержать рост цен на нефть.
На фоне военной эскалации на Ближнем Востоке ситуация на мировом рынке нефти обострилась. Однако на "помощь" уже поспешили россияне, возобновив погрузку в своем черноморском порту в течение выходных, 7 – 8 марта.
Почему Россия возобновила работу порта?
Речь идет о нефтеналивном терминале "Шесхарис" в Новороссийске. Детали в понедельник, 9 марта, сообщил Bloomberg.
По данным отслеживания движения судов, в Новороссийске сейчас пришвартованы танкеры Psara I, Hanuman и Briont.
Напомним! Терминал "Шесхарис" был закрыт после атаки дронов в прошлый понедельник, 2 марта. Тогда беспилотники поразили шесть из восьми причалов для погрузки,
Возобновление поставок с ключевого российского нефтяного объекта якобы ослабляет давление на мировой рынок, ведь несколько ключевых производителей на Ближнем Востоке, в том числе и Саудовская Аравия, уже сократили добычу нефти из-за почти полной блокировки Ормузского пролива.
К слову, накануне The Wall Street Journal писал, что российская нефть, на которую раньше едва находили покупателей, теперь стала популярным товаром. Кое-где трейдеры даже пытаются продавать ее дороже мирового эталона Brent.
Чтобы позволить закупки сырья в стране-агрессоре, США ослабили ограничения, в частности на 30 дней для Индии. Американцы убеждают, что это лишь "кратковременное изменение политики" с целью стабилизации мирового рынка и удержания низких цен на нефть.
Как ситуацию оценивают эксперты?
Аналитик Kpler Навин Дас считает, что чем дольше продлится война на Ближнем Востоке, тем больше мир будет зависеть от российской нефти и нефтепродуктов.
В то же время в эксклюзивном комментарии для 24 Канала политтехнолог Михаил Шейтельман объяснил, что "мудрое" решение Дональда Трампа разрешить Индии покупку российского сырья фактически легализовало процесс, который уже начался ранее, ведь страна не имеет альтернативы.