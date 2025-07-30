Сталелитейная отрасль Европы продолжает испытывать серьезные трудности, несмотря на заключение торгового соглашения между Евросоюзом и США. В Соединенных Штатах продолжают сохраняться 50-процентные пошлины на европейскую сталь, что значительно ограничивает экспорт из стран ЕС.

Почему металлурги критикуют соглашение США и ЕС?

По словам исполнительного директора Немецкой сталелитейной федерации Керстин Марии Риппель, положение европейских производителей остается крайне тяжелым. Она считает, что Евросоюзу и США необходимо создать альянс в сталелитейной сфере для ответа на проблему мировых избыточных мощностей, пишет 24 Канал со ссылкой на Wirtschaftsvereinigung Stahl.

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Также, по ее словам, Еврокомиссия должна активизировать реализацию положений "Стального плана действий". В частности, ввести ограничения на долю импорта на европейском рынке, чтобы увеличить загрузку металлургических мощностей внутри ЕС.

Что грозит металлургической промышленности?

Свою поддержку этой позиции выразили Европейская федерация по распределению и торговле сталью, трубами и металлами и Европейская ассоциация стали, которые 28 июля выступили с совместным заявлением.

В нем говорится о том, что при отсутствии действенных мер защиты как стали, так и продукции, содержащей сталь, растет риск деиндустриализации, потери рабочих мест и ослабления промышленной базы Европы.

Важно! В рамках соглашения ЕС обязуется до 2028 года инвестировать в американскую экономику 600 миллиардов долларов, а также закупить энергоносители из США на сумму 750 миллиардов долларов. Действующие пошлины на сталь из Европы сохраняются на высоком уровне.

Американские официальные лица, в том числе глава Американского института стали и железа Кевин Демпси и торговый представитель Джемисон Грир, назвали соглашение между ЕС и США историческим.

По их словам, оно позволяет США одновременно удерживать тарифную защиту и расширять экспортные возможности, при этом ставя интересы американских работников на первое место.