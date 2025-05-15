Не только благодаря футболу: как зарабатывает и какое состояние имеет Криштиану Роналду в 2025 году

Состояние португальского футболиста Криштиану Роналду поражает весь мир. В частности еще в 2020 году спортсмен занял четвертое место в списке Forbes.

Какое состояние Роналду в 2025 году?

Это сделало его первым футболистом в истории, который заработал 1 миллиард долларов, пишет 24 Канал со ссылкой на издание.

Читайте также Сумма шокирует: известный инсайдер раскрыл мизерный гонорар Усика за реванш с Дюбуа

Однако сейчас – в 2025 году – Роналду не сдает позиций. Он занял первое место у списке Forbes третий раз подряд и пятый раз за свою карьеру.

За последний год знаменитость увеличил инвестиции в компанию производителя гаджетов Whoop, фарфоровую компанию Vista Alegre и бренд пищевых добавок Bioniq. Затем Роналду объявил о создании киностудии как совместного предприятия с Мэтью Воном.

В целом спортсмен заработал 275 миллионов долларов без учета налогов. Из этой суммы 50 миллионов долларов Роналду заработал не благодаря спорту, а с помощью бизнеса и рекламы.

Более того, в 2025 году стал самым высокооплачиваемым футболистом всех времен. Это звание он получил благодаря тому, что официально подписал новый контракт с саудовским клубом "Аль-Наср".

Заметьте! Отныне футболист будет получать 263 миллионов евро в год, о чем заявил итальянский журналист Танкреди Пальмери.

Как именно зарабатывает Роналду?

Однако Криштиану Роналду – это еще и большой бренд CR7. Он охватывает одежду, духи, обувь, очки и тому подобное.

Линия одежды CR7 популярна по всей Европе и на Ближнем Востоке. Его сеть отелей также растет, открывая филиалы в Лиссабоне, Мадриде и Нью-Йорке,

– пишет издание World in Sport.

Роналду является самым популярным человеком в Instagram. Он имеет более 650 миллионов подписчиков, поэтому бренды платят большие деньги за его публикации. По данным Hopper HQ, в среднем футболист зарабатывает в среднем 2 миллиона долларов за спонсируемую публикацию.

Кроме того, спортсмен подписал пожизненный контракт с Nike в 2016 году. Стоимость этого контракта превышает миллиард долларов, что является одной из крупнейших сделок между спортивными брендами в истории.

В 2025 году его общий портфель недвижимости оценивается в 40 миллионов долларов.

Важно! По данным таких источников, как Celebrity Net Worth и Forbes, состояние Криштиану Роналду в 2025 году составляло около 600 миллионов долларов.