Не только благодаря футболу: как зарабатывает и какое состояние имеет Криштиану Роналду в 2025 году
- В 2025 году Криштиану Роналду в третий раз подряд возглавил список Forbes.
- Его доход за год составил 275 миллионов долларов, из которых 50 миллионов были получены благодаря бизнесу и рекламе.
Состояние португальского футболиста Криштиану Роналду поражает весь мир. В частности еще в 2020 году спортсмен занял четвертое место в списке Forbes.
Какое состояние Роналду в 2025 году?
Это сделало его первым футболистом в истории, который заработал 1 миллиард долларов, пишет 24 Канал со ссылкой на издание.
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Однако сейчас – в 2025 году – Роналду не сдает позиций. Он занял первое место у списке Forbes третий раз подряд и пятый раз за свою карьеру.
За последний год знаменитость увеличил инвестиции в компанию производителя гаджетов Whoop, фарфоровую компанию Vista Alegre и бренд пищевых добавок Bioniq. Затем Роналду объявил о создании киностудии как совместного предприятия с Мэтью Воном.
В целом спортсмен заработал 275 миллионов долларов без учета налогов. Из этой суммы 50 миллионов долларов Роналду заработал не благодаря спорту, а с помощью бизнеса и рекламы.
Более того, в 2025 году стал самым высокооплачиваемым футболистом всех времен. Это звание он получил благодаря тому, что официально подписал новый контракт с саудовским клубом "Аль-Наср".
Заметьте! Отныне футболист будет получать 263 миллионов евро в год, о чем заявил итальянский журналист Танкреди Пальмери.
Как именно зарабатывает Роналду?
Однако Криштиану Роналду – это еще и большой бренд CR7. Он охватывает одежду, духи, обувь, очки и тому подобное.
Линия одежды CR7 популярна по всей Европе и на Ближнем Востоке. Его сеть отелей также растет, открывая филиалы в Лиссабоне, Мадриде и Нью-Йорке,
– пишет издание World in Sport.
Роналду является самым популярным человеком в Instagram. Он имеет более 650 миллионов подписчиков, поэтому бренды платят большие деньги за его публикации. По данным Hopper HQ, в среднем футболист зарабатывает в среднем 2 миллиона долларов за спонсируемую публикацию.
Кроме того, спортсмен подписал пожизненный контракт с Nike в 2016 году. Стоимость этого контракта превышает миллиард долларов, что является одной из крупнейших сделок между спортивными брендами в истории.
В 2025 году его общий портфель недвижимости оценивается в 40 миллионов долларов.
Важно! По данным таких источников, как Celebrity Net Worth и Forbes, состояние Криштиану Роналду в 2025 году составляло около 600 миллионов долларов.