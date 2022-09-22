В Украине появилась первая платежная карта для расчетов криптовалютой
В Украине появилась криптовалютная карта weld. С помощью нее можно безналично рассчитываться криптовалютой за разные товары и услуги.
Карта для расчета криптовалютой
Криптовалютная платежная карта weld позволяет рассчитываться криптовалютой за товары и услуги везде, где доступны безналичные оплаты. Следовательно, владельцы карты могут оплачивать товары и услуги в магазинах и онлайн и снимать наличные в банкоматах, поддерживающих технологию бесконтактной оплаты.
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Расчеты криптовалютной карты weld
Криптовалютную карту запустил украинский Unex Bank, финтех-стартап Weld и платежная система MasterCard. Сейчас weld card позволяет рассчитываться стейблкоином USDT, а в скором времени будут добавлены криптовалюты bitcoin и altcoin.
Как происходит процесс расчета с помощью weld card
- Банк производит расчетную операцию в гривне, а эквивалент использованной клиентом гривневой суммы списывается с криптовалютного баланса пользователя на платформе Weld Money.
- Следовательно, для пользователя процесс оплаты криптовалютной картой weld не отличается от обычной безналичной оплаты.
- Никакие дополнительные действия для расчета криптовалютой не требуются.
Этот проект не был легок для нас. Даже не из-за войны, хотя она и повлияла на сроки ее реализации. Самым большим вызовом было создание weld card, используя только существующие правовые конструкции. В конце концов нам это удалось,
– сказал глава правления Unex Bank.