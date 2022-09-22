В Украине появилась первая платежная карта для расчетов криптовалютой

В Украине появилась криптовалютная карта weld. С помощью нее можно безналично рассчитываться криптовалютой за разные товары и услуги.

Карта для расчета криптовалютой

Криптовалютная платежная карта weld позволяет рассчитываться криптовалютой за товары и услуги везде, где доступны безналичные оплаты. Следовательно, владельцы карты могут оплачивать товары и услуги в магазинах и онлайн и снимать наличные в банкоматах, поддерживающих технологию бесконтактной оплаты.

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Расчеты криптовалютной карты weld

Криптовалютную карту запустил украинский Unex Bank, финтех-стартап Weld и платежная система MasterCard. Сейчас weld card позволяет рассчитываться стейблкоином USDT, а в скором времени будут добавлены криптовалюты bitcoin и altcoin.

Как происходит процесс расчета с помощью weld card

Банк производит расчетную операцию в гривне, а эквивалент использованной клиентом гривневой суммы списывается с криптовалютного баланса пользователя на платформе Weld Money.

Следовательно, для пользователя процесс оплаты криптовалютной картой weld не отличается от обычной безналичной оплаты.

Никакие дополнительные действия для расчета криптовалютой не требуются.

Этот проект не был легок для нас. Даже не из-за войны, хотя она и повлияла на сроки ее реализации. Самым большим вызовом было создание weld card, используя только существующие правовые конструкции. В конце концов нам это удалось,

– сказал глава правления Unex Bank.

Оформить карточку weld могут граждане Украины от 21 года. Выпуск цифровой карты бесплатный. При необходимости клиент может заказать выпуск физической пластиковой карты в отделении Unex Bank.