За неделю Dogecoin подорожал на 90% благодаря Илону Маску

Цифровая монета Dogecoin за неделю продемонстрировала безумный рост, а также стала лучшим активом на рынке. Что этому способствовало – читайте дальше.

Цифровая монета Dogecoin, которую создала как мем, за октябрь подорожала на 102%. При этом около 90% роста зафиксировали за прошедшие 7 дней.

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Стремительное подорожание Dogecoin

Dogecoin остается в первой десятке криптовалют по рыночной капитализации с цифрой на уровне 15,6 миллиарда долларов (данные по состоянию на 31 октября). В отличие от биткоина и Ethereum, курсы которых привязаны к макроэкономическим индикаторам, изменение стоимости цифровой монеты Dogecoin является следствием:

Настроения сообщества;

Действий Илона Маска, неоднократно говорившего о своей привязанности к монете;

Возможностей для стремительного роста в течение короткого промежутка времени.

На этот раз миллиардер также сыграл немаловажную роль для подорожания Dogecoin. Особенно мощным толчком для положительной динамики монеты стала, по мнению экспертов, новость об окончательном приобретении компании Twitter Илоном Маском.

До этого сообщалось, что всего за 4 дня Dogecoin подорожал на 150% на фоне новостей об изменении владельца социальной сети, согласно данным CoinTelegraph. Только 29 октября монета подорожала на 75%, что стало самым большим ростом за день с апреля 2021 года. В то же время, аналитики предупреждают, что до конца года цифровая монета может потерять 60% своей стоимости.

На момент создания этого материала, стоимость Dogecoin колеблется на уровне 0,14 доллара за штуку. В то время как рыночная капитализация монеты составляет 18,9 миллиарда долларов, по данным CoinDesk. Добавим еще немного цифр: