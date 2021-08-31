Криптовалюта – это пузыры, которые ничего не стоят, – инвестор-миллиардер

Инвестор, который заработал миллиарды долларов, не рекомендует никому инвестировать деньги в криптовалюту. По словам Джона Полсона, это пузыри.

Джон Полсон стал известным миру, когда ему удалось заработать для себя и других инвесторов 20 миллиардов долларов во время кризиса 2008 года. Все потому, что он вовремя увидел пузырь, который надувался на рынке недвижимости. Через 14 лет, он снова видит знаки – теперь в криптовалюте.

Обратите внимание "Сжигание" токенов: почему это выгодно для крипторынка

Я бы не рекомендовал никому инвестировать в криптовалюты. Криптовалюты – это пузырь. Я бы охарактеризовал их как ограниченный запас ничего. Если спрос будет большим, чем ограниченное предложение, цена будет расти. Но, если спрос упадет – упадет и цена. Ни одна из криптовалют не имеет внутренней ценности,

– сказал Полсон.

Состояние Полсона

Своего максимума Полсон достиг в 2011 году - около 38 миллиардов долларов собственных средств. Клиенты доверяли свои деньги его инвесткомпании.

С тех пор дела у известного инвестора ухудшились. К 2019 году его состояние сократилось до 9 миллиардов долларов. А его хедж-фонд в основном руководит только его собственными деньгами. Но самого Полсона это не беспокоит.

Я никогда не любил собирать деньги или ходить на встречи с инвесторами,

– сказал миллиардер.

Рынок криптовалюты: последние новости

Несмотря на скептицизм Полсона, пока рынок криптовалют стремительно растет и развивается. В частности капитализация самой дорогой криптовалюты – биткоина – достигает 887 миллиардов долларов, по данным CoinMarketCap.