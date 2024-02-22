Кремль организовал кампанию против банковского сектора Украины: как враг хочет посеять панику

Еще одним измерением полномасштабной войны России против Украины - информационное пространство. В частности, прокремлевские каналы в телеграм начали новую дезинформационную кампанию, которая сфокусирована на банковском секторе.

Как Кремль пытается расшатать украинское общество

Центр противодействия дезинформации выделяет два главных посылы врага: "украинцы массово снимают депозиты" со счетов в банках и "забирают из ящиков все ценное и важное".

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Кроме того, подконтрольные Кремлю телеграмм-каналы сообщают, что украинцы якобы готовят "чего-то" печального, тогда как банковский сектор Украины функционирует благодаря кредитным вливаниям из-за рубежа.

После верификации информации в Национальном банке Украины, Центр противодействия дезинформации заявляет, что в начале 2024 года на самом деле зафиксировали отток средств со счетов физических лиц. Однако выделяют два момента:

Это сезонный отток средств;

В феврале ситуация изменилась, и рост возобновился;

Нет никаких угроз для стабильности фондирования банков.

Специалисты также отмечают, что такими манипуляциями враг пытается спровоцировать панику в украинском обществе и вызвать недоверие к банковскому сектору.