Кремль организовал кампанию против банковского сектора Украины: как враг хочет посеять панику
Источник:Центр противодействия дезинформации
Еще одним измерением полномасштабной войны России против Украины - информационное пространство. В частности, прокремлевские каналы в телеграм начали новую дезинформационную кампанию, которая сфокусирована на банковском секторе.
Как Кремль пытается расшатать украинское общество
Центр противодействия дезинформации выделяет два главных посылы врага: "украинцы массово снимают депозиты" со счетов в банках и "забирают из ящиков все ценное и важное".
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Кроме того, подконтрольные Кремлю телеграмм-каналы сообщают, что украинцы якобы готовят "чего-то" печального, тогда как банковский сектор Украины функционирует благодаря кредитным вливаниям из-за рубежа.
После верификации информации в Национальном банке Украины, Центр противодействия дезинформации заявляет, что в начале 2024 года на самом деле зафиксировали отток средств со счетов физических лиц. Однако выделяют два момента:
- Это сезонный отток средств;
- В феврале ситуация изменилась, и рост возобновился;
- Нет никаких угроз для стабильности фондирования банков.
Специалисты также отмечают, что такими манипуляциями враг пытается спровоцировать панику в украинском обществе и вызвать недоверие к банковскому сектору.