Помощь почти 11 тысяч гривен от Красного Креста: кто сможет ее получить сейчас

Красный Крест продолжает поддерживать украинцев. В частности, речь идет о многоцелевой денежной помощи быстрого реагирования. Она предоставляется при чрезвычайных ситуациях.

Что известно об этой помощи?

Она предоставляется именно в прифронтовых регионах, сообщает Красный Крест.

Читайте также Многие пенсионеры недовольны размером выплат: можно ли обжаловать пенсию

Сейчас помощь распространяется на такие области:

Харьковская;

Херсонская;

Донецкая;

Запорожская.

Важно! Красный Крест оказывает помощь в сотрудничестве с рабочей группой по вопросам денежной помощи (РГГДД) и местными органами власти.

Как известно, состоянию на март 2026 года более 2 670 семей получили помощь в рамках этой программы. Заметим, что такая поддержка реализовывалась не только в марте, она предоставлялась и ранее в этом году, начиная с января, сообщает организация.

Размер помощи: 10 800 грн на каждого члена пострадавшего домохозяйства для покрытия базовых потребностей в течение 3 месяцев с момента наступления чрезвычайной ситуации,

– указывает организация

Эта программа реализуется при поддержке Красных Крестов из других стран:

Обратите внимание! Чтобы обратиться на горячую линию Красного Креста, позвоните по телефону: 0 800 332 656.

Какую еще помощь от Красного Креста можно получить?