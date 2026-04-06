Помощь почти 11 тысяч гривен от Красного Креста: кто сможет ее получить сейчас
- Красный Крест предоставляет денежную помощь в размере 10 800 грн на члена домохозяйства в прифронтовых регионах Украины.
- Помощь реализуется в сотрудничестве с международными Красными Крестами и местными властями.
Красный Крест продолжает поддерживать украинцев. В частности, речь идет о многоцелевой денежной помощи быстрого реагирования. Она предоставляется при чрезвычайных ситуациях.
Что известно об этой помощи?
Она предоставляется именно в прифронтовых регионах, сообщает Красный Крест.
Сейчас помощь распространяется на такие области:
- Харьковская;
- Херсонская;
- Донецкая;
- Запорожская.
Важно! Красный Крест оказывает помощь в сотрудничестве с рабочей группой по вопросам денежной помощи (РГГДД) и местными органами власти.
Как известно, состоянию на март 2026 года более 2 670 семей получили помощь в рамках этой программы. Заметим, что такая поддержка реализовывалась не только в марте, она предоставлялась и ранее в этом году, начиная с января, сообщает организация.
Размер помощи: 10 800 грн на каждого члена пострадавшего домохозяйства для покрытия базовых потребностей в течение 3 месяцев с момента наступления чрезвычайной ситуации,
– указывает организация
Эта программа реализуется при поддержке Красных Крестов из других стран:
- Великобритания;
- Норвегия;
- Дания;
- Швейцария.
Обратите внимание! Чтобы обратиться на горячую линию Красного Креста, позвоните по телефону: 0 800 332 656.
Какую еще помощь от Красного Креста можно получить?
Красный крест продолжает оказывать помощь гражданским, которые были освобождены из российского плена. Она реализуется в сотрудничестве с Уполномоченным ВРУ по правам человека.
Эта помощь должна покрыть основные первоочередные потребности бенефициаров. То есть, помочь им вернуться к обычной жизни и интегрироваться в общество.
Размер этой помощи рассчитывается индивидуально. Он зависит от потребностей конкретно взятого лица.