"Король облигаций" выступил против технологических гигантов, сделав единственное исключение

Выдающийся американский финансист Билл Гросс поделился профессиональным советом с инвесторами. Он раскритиковал популярный вид активов на фондовой бирже.

Билл Гросс, личный капитал которого Forbes оценивает в 1,7 миллиарда долларов, обнародовал свое видение инвестиций после отчета о ВВП США за первый квартал 2024 года. Напомним, что последние данные не оправдали ожиданий и прогнозов экспертов.

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"Король облигаций" посоветовал избегать акций техсектора

Билл Гросс советует инвесторам избегать ценных бумаг технологических компаний. По его словам, единственная компания из технологического сектора, на которую можно обратить внимание, – это Microsoft.

Корпорация Alphabet в 2024 году выплатит первые в своей истории дивиденды. К этому материнскую компанию Google подтолкнуло аналогичное решение Meta.

На момент создания этого материала, рыночная капитализация этой корпорации составляет 3,02 триллиона долларов, согласно данным Yahoo!Finance. Интересно, что Билл Гросс также поставил под сомнение целесообразность владения облигациями.

Напомним, что после публикации отчета доходность облигаций выросла сразу на 4,7%, тогда как технологический сектор упал. В частности, Индекс Nasdaq Composite снизился более чем на 1%.