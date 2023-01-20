Власти Швейцарии готовы передать Украине замороженные активы России, но важный сектор против

Важной темой для мирового сообщества остается восстановление Украины после войны. Очевидно, что одним из ключевых аспектов этого проекта является финансирование. Швейцария, например, дала важный сигнал.

Глава Министерства иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассис заявил, что его страна поддерживает идею конфискации замороженных активов России в пользу Украины. Однако есть ряд нюансов. В то же время швейцарские банки не разделяют эту позицию.

Обратите внимание Несмотря на мощную конкуренцию: Forex Club завоевал важную победу в 2022 году

Важный сигнал от Швейцарии

Кассис выделил несколько важных аспектов. Во-первых, проект восстановления Украины нуждается в финансах, и они должны серьезно обдумать это, если действительно стремятся помочь. Во-вторых, политик подчеркнул, что процесс конфискации российских активов необходимо реализовать согласно принципу верховенства права.

Напомним, что в Швейцарии, по последним оценкам, заморозили российские активы на сумму в размере почти 8 миллиардов долларов. В целом стоимость российских активов в стране оценивается в 150 миллиардов франков.

Мы не можем просто взять средства, которые нам не принадлежат, только потому, что считаем это правильным с нравственной точки зрения. Право собственности является фундаментальным,

– добавил швейцарский чиновник.

Внесение изменений в соответствующий закон в Швейцарии, скорее всего, потребует проведения референдума, а без этого шага процесс конфискации невозможен. Этот вопрос также обсуждается в ряде других стран. Например, в США сообщили, что вскоре Украина может начать получать конфискованные активы России. Речь идет о неделях и месяцах.

Тогда как Канада начала использовать доходы от арестованных российских активов для помощи Украине. По мнению Кассиса, на международном уровне, все выглядит так, что есть "общая политическая воля" по этому вопросу, но оценил процесс как сложный.

Позиция банков в Швейцарии

Швейцарские банки резко критикуют идею конфискации российских активов. По словам одного банкира, такое пренебрежение правом собственности подорвет позиции Швейцарии как финансового центра. Его коллега назвал этот шаг смертным приговором для банков в стране.

До этого банковский сектор Швейцарии решительно осуждал решение правительства о поддержке санкций ЕС против России после начала полномасштабного вторжения в Украину. Все потому, что ради этого государство пожертвовало своим нейтралитетом.