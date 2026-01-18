Индексации не будет: какие пенсионеры останутся без повышения в 2026 году

Весной 2026 года в Украине запланирована очередная индексация пенсионных выплат. Однако повышение почувствуют не все получатели пенсий: для части граждан перерасчет проводить не будут. Речь идет о двух категориях пенсионеров, на которых индексация не будет распространяться.

Кто не получит индексацию пенсий в 2026 году?

Плановая индексация пенсий в Украине должна стартовать с 1 марта 2026 года. На эти цели в государственном бюджете уже предусмотрено финансирование, однако повышение коснется не всех получателей выплат, пишет 24 Канал.

Интересно Зачем ПФУ требует справку о доходах у пенсионеров

Нынешняя индексация не будет применяться к двум категориям пенсионеров.

Во-первых, это те, кто вышел на пенсию в течение последних трех лет. Их выплаты уже рассчитаны с учетом актуальных показателей заработной платы.

Во-вторых, речь идет о получателях специальных пенсий, порядок повышения которых определяется отдельными законами, а не общей формулой индексации.

Как объясняют в Пенсионном фонде, механизм индексации имеет четкие ограничения, из-за которых часть пенсионеров останется без перерасчета.

Важно! Ключевой нюанс индексации заключается в том, что индексируется только базовый, расчетный размер пенсии. Без учета доплат за возраст, сверхурочный стаж, статус или другие надбавки.

Сам перерасчет производится автоматически, на основании данных пенсионных дел, без дополнительных заявлений от граждан.

Как определяют размер индексации?

Коэффициент повышения пенсий правительство устанавливает ежегодно. При этом учитывают уровень инфляции за предыдущий год и темпы роста средней зарплаты, с которой уплачивались страховые взносы.

Интересно! Для индексации в 2026 году будут использовать экономические показатели за 2023 – 2025 годы.

Для сравнения, в 2025 году коэффициент индексации составил 1,115, что обеспечило в среднем прирост пенсий почти на 9,5%. Минимальное повышение тогда составило 100 гривен, максимальное составляло 1 500 гривен.

Окончательный коэффициент на 2026 год правительство определит в феврале. По предварительным оценкам, он может быть выше.

Индексируют ли зарплату в 2026 году?