Отвечает за "кровь экономики": техгиганта из Тайваня догнал тревожный глобальный тренд

Тайваньская компания TSMC, специализирующаяся на создании микросхем, не оправдала прогнозы аналитиков и сообщила о первом квартальном снижении доходов за 2 года.

Речь идет о выручке от продаж за последний квартал 2022 года. При этом общие показатели для компании больше, чем положительные. В частности, выручка TSMC за этот период выросла на 43% до 20,6 миллиарда долларов США или 625,5 миллиарда тайваньских долларов.

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Компания TSMC не оправдала ожидания аналитиков

Однако аналитики ожидали, что эта цифра достигнет 636 миллиардов тайваньских долларов. Эти результаты свидетельствуют, что даже самому крупному производителю микросхем в мире со всеми его преимуществами не удастся избежать последствий общемирового спада спроса на электронику.

Напомним, что потребители во всем мире пострадали от повышения процентных ставок и мощной инфляции. Поэтому они пересмотрели статьи своих расходов для сбережения денежных средств.

Кроме того, в прошлом году тайваньская компания приняла решение о сокращении своих планов по капитальным затратам почти на 10% до 36 миллиардов долларов. В то же время, ряд аналитиков добавляет, что техгигант может пересмотреть расходы компании на расширение в 2023 году.

Что означают микросхемы для мира

В современном мире микросхемы называют "кровью экономики", поскольку это важная составляющая для ряда секторов. Речь идет как о самых разных электронные приборы, так и о национальных инфраструктурах и современном вооружении. Поэтому государства начали упорную борьбу за этот ресурс.

В частности, Южная Корея еще в мае 2021 сообщила о намерении инвестировать в разработку чипов 452 миллиарда долларов к 2030 году. Кроме того, отношения между Китаем и США вступили в новую и сложную фазу.

К примеру, официальный Вашингтон внес ряд китайских компаний в специальные списки. Среди них техгигант Semiconductor Manufacturing International Corporation, даже несмотря на это в 2021 году зафиксировал рекордные доходы.

Что известно о динамике акций TSMC на рынке

В целом за 2022 год ценные бумаги техгиганта из Тайваня подешевели на 27%. Интересно, что за время пандемии этот показатель вырос вдвое. С начала 2023 года акции TSMC подорожали на 8%.

На момент создания этого материала, акции TSMC торгуются по цене на уровне 80,31 доллара за штуку. Рыночная капитализация компании составляет 416,5 миллиарда долларов, по данным Yahoo! Finance.

К тому же и тайваньская компания и ее клиенты ожидают, что в долгосрочной перспективе спрос на электронику продолжит расти. Динамика этого показателя также повлияет на позиции техгиганта на фондовом рынке.