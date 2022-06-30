Глобальный тренд: как национальные и международные бренды помогают Украине после нападения России

Полномасштабное нападение России на Украину всколыхнуло весь мир. Ведь всем цивилизованным людям понятно, что война – это трагедия, влекущая жертвы, разруху и много гуманитарных проблем. В результате многие бизнесы решили поддержать Украину.

К счастью, реакция мира не заставила себя ждать. Во многих странах люди массово выходили в поддержку Украины. Это продолжается до сих пор. Кроме того, многие бренды как международные, так и украинские не просто выразили свою поддержку на словах, но и помогают в денежном эквиваленте. Больше об этом читайте в материале 24 канала.

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Chylak

Польша стала одной из стран, где нашли убежище миллионы украинцев. Граждане соседней страны проявили чрезвычайную солидарность с Украиной на всех уровнях. Некоторые польские бизнесы тоже решили вложить свою лепту в этот процесс.

В частности, бренд Chylak, создающий сумки, выделил 10 тысяч евро на гуманитарную помощь для Украины и наших беженцев, ищущих убежища в Польше. Соответствующее заявление представители бренда сделали на официальной странице в инстаграм.

Heliot Emil

Бренд из Дании тоже решил финансово поддержать Украину после полноценного циничного вторжения Украины. У Heliot Emil заявили о намерении передать 100% прибыли от реализации собственной коллекции осень/зима 2022 года в ЮНИСЕФ (подразделение ООН, которое занимается детьми). Они также призвали людей также поддержать страну и людей, которые в этом нуждаются.

JUL

Украинский бренд одежды, у которой из-за войны возникли проблемы с доступом к производству в Броварах, Киевская область, после определенного перерыва возобновил свою работу. Кроме того, в JUL заявили, что 25% от каждой покупки они будут перечислять фонду "Вернись живым", который активно занимается помощью Вооруженным Силам Украины.

BetterMe

Украинская компания, специализирующаяся на создании мобильных приложений и продукции для здорового образа жизни также не остались в стороне от масштабного вызова для Родины. Например, компания создала специальную спортивную форму, 50% от реализации которой перечислят на нужды детей через организацию ЮНИСЕФ Украина.

Дети больше всего,

– говорится в описании на официальном сайте компании.

Fred Rigby Studio

Британская студия дизайна мебели и интерьера Fred Rigby Studio также поддержала Украину после нападения России. На этот раз речь также идет о финансовой помощи. Бренд решил пойти по следующему пути после размышлений, что они как представители малого бизнеса могут сделать для Украины – передать 10% от всех доходов за месяц от продаж Raindrop к Британского Красного Креста в Украине.

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