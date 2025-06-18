США, Китай или Европа: где больше всего миллионеров в мире

Почти 40% всех миллионеров в мире приходится на США. Америка значительно обогнала и Китай, и Европу по количеству богачей, однако извечный соперник Соединенных Штатов может их догнать.

Как выросло количество миллионеров в США

В прошлом году в США долларовыми миллионерами стали 379 000 человек. То есть более тысячи американцев каждый день просыпались богачами, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Смотрите также Количество миллионеров в Украине выросло на 1,3 тысячи за год

По данным Глобального отчета о богатстве от швейцарского банка UBS, есть несколько причин стремительного роста количества миллионеров в США:

Стабильность доллара США, который остается главной резервной валютой в мире.

Положительная динамика финансовых рынков, которая стимулирует увеличение активов.

Большой выбор различных инструментов для инвестиций – от акций и облигаций до стартапов.

Важно! Благодаря широким возможностям частное богатство в США за 2024 год выросло на 11%, хотя в среднем в мире прирост составил всего 4,6%.

Какова ситуация с богачами в мире

Другие страны мира показали рост финансовых позиций, однако не смогли сравниться с США в темпах накопления частного богатства.

Впрочем Китай обогнал Соединенные Штаты по количеству людей, которые накопили чистый капитал в размере от 100 000 до 1 миллиона долларов.

По мнению аналитиков, Китай имеет большой потенциал для роста, поскольку многие китайцы уже почти стали миллионерами.

В Европе, Африке и на Ближнем Востоке финансовые активы жителей активно росли после экономического спада, который зафиксировали в 2022 году. Однако темпы роста значительно уступали китайским и американским.

Стоит знать! Специалисты UBS проанализировали богатство жителей около 60 стран. По их подсчетам, всего лишь 1,6% людей в мире являются миллионерами. Тогда как более 80% населения владеют активами стоимостью менее 100 000 долларов.