"Это неотвратимое будущее": в НБУ рассказали, когда Украина перейдет на евро

В будущем евро будет играть ключевую роль на валютном рынке Украины. Об этом рассказала первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова.

Когда Украина перейдет на евро

В Национальном банке Украины заявили, что евро заменит доллар как базовую валюту для официального обменного курса гривны. Соответствующее заявление сделала первая заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова. Она подчеркнула, что неотвратимое будущее, как и вступление Украины в ЕС Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Finance.ua.

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Екатерина Рожкова Первый заместитель главы НБУ Учитывая наш курс к евросообществу, это точно реальность, которая состоится, потому что если мы хотим стать частью Европейского Союза, иметь доступ к их рынкам как экспортеры, как импортеры, понятно, что мы должны иметь привязку к той валюте, в которой осуществляется большинство операций.

Стоит добавить, что на сегодня основной валютой для официального обменного курса в Украине остается доллар США. В то же время в сегменте операций банков с клиентами показатель, который определяет количество сделок в евро в общем объеме, демонстрирует тенденцию к росту.

Курс валют на сегодня:

НБУ установил курс доллара на уровне 42,27 гривны, а курс евро – 43,32 гривны.

Средний курс доллара США в банках Украины колеблется на уровне 42,45 гривны (покупка) – 42,87 гривны (продажа), по данным "Минфина".

Средний курс евро в банках остановился на уровне 43,30 гривны (покупка) – 44,15 гривны (продажа).

Что известно о евро Это официальная валюта стран Еврозоны. Это 20 из 27 стран, входящих в ЕС. Валюта была введена в 1999 году на замену ЭКЮ. В наличное обращение евро ввели только в 2002 году. На сегодняшний день евро – это одна из основ из мировых валют. В частности, на евро приходится 20% мировых резервов. Евро обозначается символом €.

Екатерина Рожкова подметила, что любые изменения с привязкой иностранной валюты как курсообразующей, будут происходить медленно и незаметно для рынка. Мол, в Нацбанке стремятся избежать любых шоковых ситуаций. По ее словам, если это произойдет, то поводов для волнения не будет.

Напомним, что Молдова с 1 января 2025 года изменила главную курсообразующую валюту для молдавского лея. Страна отказалась от доллара США в пользу евро. Об этом решении центральный банк сообщил еще в ноябре 2024 года.